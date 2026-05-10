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Por eventual amenaza estadounidense

Corea del Norte modifica su constitución para responder con un ataque nuclear si Kim Jong-un es asesinado

Corea del Norte aprobó una reforma constitucional que permite a sus fuerzas armadas responder con un ataque nuclear si Kim Jong-un es asesinado.

Kim Jong-un en una inspección a su armamento militar.
Kim Jong un en una inspección a su armamento militar. Difusión

10/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 10/05/2026

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El régimen de Corea del Norte aprobó modificar su constitución, a fin de que sus fuerzas armadas respondan "inmediatamente" con un ataque nuclear en caso su líder, Kim Jong-un, es asesinado por un rival extranjero. 

De acuerdo con lo reportado por el Servicio Nacional de Inteligencia (NIS) de Corea del Sur, la reforma constitucional fue adoptada durante la primera sesión de la XV Asamblea Popular Suprema, la cual se celebró en Pyongyang el 22 de marzo último.

Antecedente por la guerra en Oriente Medio 

En un año que ha tenido un contexto geopolítico de altas tensiones, desde Pyongyang dieron luz verde para modificar el artículo 3 de la Ley de Política Nuclear de Corea del Norte, el cual asegura una "respuesta de tipo de nuclear" ante la incapacidad y muerte de su presidente.

El detonante para que Corea del Norte adopte tal respuesta que podría poner en vilo a la humanidad es la reciente muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, el pasado 28 de febrero, a manos de Estados Unidos, durante la primera etapa de la guerra -en coalición con Israel- contra Irán.

La respuesta no solo sería contra Washington ante una eventual amenaza de Donald Trump, sino también contra Corea del Sur, debido a los ensayos que suelen realizar en el mar; no obstante, la capacidad militar de Seúl es muy inferior a la norcoreana.

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Día de la Victoria: Pyongyang reafirma lazos con Rusia 

En medio de reforma constitucional aprobada en Corea del Norte, Kim Jong-un saludó este sábado 9 de mayo a uno de sus principales aliados, Vladímir Putin, en conmemoración por el 81.° aniversario del Día de la Victoria, fecha en que se conmemora el triunfo soviético frente a la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

"En representación del Gobierno y del pueblo de la República Popular Democrática de Corea, le envío a usted, a la dirección de Estado ruso y al fraternal pueblo ruso mis más sinceras felicitaciones con motivo del 81.° aniversario de la victoria en la Gran Guerra Patria", señala el comunicado difundido por la agencia estatal KCNA.

En ese sentido, la misiva escrita por el líder norcoreano menciona que Pyongyang y Moscú vienen "escribiendo una nueva y brillante página de soberanía, dignidad, paz y prosperidad", según las visiones políticas de ambos países.

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Desde Corea del Norte aseguraron que estarán "a disposición de Rusia" lo que marca el fortalecimiento de las relaciones de ambas naciones, críticas de Norteamérica. 

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