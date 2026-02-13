Kim Ju-ae, la hija de 13 años de Kim Jong-un que ya es perfilada como su sucesora

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El régimen de Corea del Norte parece haber iniciado una nueva etapa dinástica. Según el Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur (NIS), el líder Kim Jong-un ha perfilado a su hija adolescente, Kim Ju-ae, como su sucesora política. Con apenas 13 años, la joven se ha convertido en la figura más visible de la cuarta generación de la familia que gobierna el país desde 1948.

La presencia de Ju-ae en actos oficiales ha sido constante desde noviembre de 2022, cuando apareció junto a su padre durante una prueba de misiles balísticos intercontinentales.

Desde entonces, ha acompañado al líder en desfiles militares, ceremonias patrióticas y hasta en su primer viaje internacional a Pekín en septiembre de 2025. Para los analistas, esta exposición pública es una estrategia deliberada para consolidar su imagen como futura líder.

El NIS sostiene que Ju-ae ya pasó de una etapa de preparación inicial a la "fase de sucesora designada". Aunque su corta edad impide que asuma el control absoluto del régimen, se prevé que su transición sea gradual, con funciones interinas o de representación hasta cumplir 17 años.

Una ruptura con la tradición

La designación de Ju-ae marca un cambio en la estructura patriarcal que ha caracterizado al liderazgo norcoreano. Por primera vez, una mujer aparece como heredera directa del poder.

Su madre, Ri Sol-ju, ha mantenido un perfil bajo, mientras que su tía, Kim Yo-jong, es considerada una figura clave en la propaganda y la política exterior, con capacidad de ejercer un liderazgo interino hasta que Ju-ae alcance la madurez necesaria.

Línea de tiempo clave

La hija menor del líder norcoreano cuenta con un historial de apariciones poco recurrente. La primera de ellas, en el 2013, fue revelada por el ex-basquetbolista Dennis Rodman, quien aseguró que, tras un viaje a Pionyang donde logró conocer a la familia, sostuvo a Ju-ae cuando aún era una bebé.

No fue hasta noviembre del 2022 cuando se dio su primera aparición oficial junto a Kim Jong-un en una prueba de misiles, que fue ampliamente difundida por los medios. En años posteriores, del 2023 al 2025, su presencia se limitó para actos estatales oficiales de alto nivel, consolidando su imagen pública.

Para septiembre del 2025 realizaría su primer viaje internacional hacia China, a la ciudad de Pekín, para asistir a una parada militar junto a su padre. Recientemente, este mes de febrero, es cuando el NIS confirma que la joven ha sido considerada sucesora política designada de manera interna.

La sucesión de Ju-ae refleja la intención del régimen de garantizar la continuidad dinástica en medio de un contexto internacional marcado por tensiones con Estados Unidos y Corea del Sur. Aunque su liderazgo pleno aún está lejos, la estrategia de visibilidad apunta a preparar a la población y a la élite política para aceptar a una heredera como futura líder de uno de los países más herméticos del mundo.