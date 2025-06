Renovación Popular no se reunió con Boluarte: "Voto de confianza es solo para gabinete de Arana", afirma Muñante

04/06/2025 / Exitosa Noticias / Política

El congresista de la República, Alejandro Muñante, se pronunció luego que se conociera que Renovación Popular no se reunió con la presidenta Dina Boluarte en Palacio de Gobierno. Según argumentó, el voto de confianza se evaluará hacia el premier Eduardo Arana y sus ministros, no hacia la mandataria, por lo que no encontraron motivo para entablar dicho encuentro con la jefa de Estado.

Restó importancia a Boluarte

Mediante declaraciones a un conocido medio de comunicación, el parlamentario indicó que de denegarse o aprobarse el voto de confianza hacia el Gabinete de Arana, pues los que se tendrían que retirar o quedarse respectivamente, son ellos, no la mandataria Boluarte.

"Esta conversación se debe hacer solo con el premier y sus ministros porque, finalmente, el voto de confianza es para el premier y sus ministros. Si el voto es denegado, quienes se van son el premier y sus ministros, si el voto es aprobatorio se quedan", dijo a Canal N.

De tal modo, Muñante consideró que la actual situación política no requiere que la bancada de Renovación Popular entable un encuentro con Boluarte. Caso contrario sería si existiría otra coyuntura o contexto que abarquen otros temas que la comprometan.

"Promesas de ministros no se cumplen"

En torno al voto de confianza y a la reunión que ya entabló Renovación Popular con el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Eduardo Arana, y demás ministros, el parlamentario señaló ya haber escuchado diversas promesas de los anteriores gabinetes que existieron durante el Gobierno de Boluarte.

Según precisó, los titulares de las distintas carteras en el Ejecutivo plantean su firme compromiso en temas como reactivación económica y lucha contra la delincuencia, sin embargo, hasta el momento, las autoridades no han cumplido con su palabra. Además, indicó que el voto de confianza al gabinete Arana está condicionado a compromisos concretos.

"Dar el voto de confianza es un acto muy especial, muy complejo, que no puede ser un cheque en blanco. Tenemos que al menos solicitar algunas condiciones y creo que lo que hemos pedido es completamente razonable y es lo que el Perú está necesitando en estos momentos"

Voto de confianza

Cabe mencionar que, el próximo jueves, 12 de junio, Eduardo Arana Ysa se presentará ante el Pleno del Congreso de la República junto a los integrantes de su Gabinete Ministerial para solicitar el voto de confianza. Bancadas deberán escucharlo y decidir si otorgan o no, el voto de confianza.

De esta manera, el legislador Alejandro Muñante, justificó que su bancada Renovación Popular no se haya reunido con la mandataria Dina Boluarte. Según indicó, esto de sería necesario debido a que el voto de confianza será hacia el gabinete de Eduardo Arana.