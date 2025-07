David Hernández destaca los logros de su gestión al frente de ATU: "Logramos conectar Lima y el Callao"

22/07/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego de presentar su renuncia a la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y ser aprobada por el gobierno que lo hizo oficial, David Hernández salió al frente para defender su gestión que enfrentó varios problemas que tiene Lima y las trabas que le pusieron para completar su trabajo.

¿Qué dijo sobre su salida David Hernández?

Para Exitosa, el ex jefe de esta organismo, declaró en exclusiva y destacó que no hizo "algo mal" durante su administración. No obstante, la mirada que tiene el titular del Ministerio de Transportes, César Sandoval, tiene otro enfoque político más técnico y bajo estas condiciones, había que darle las libertades.

"Encontramos más soluciones que trabas. Una de ellas y que la ATU ahora libera, es el tema de poder integrar Lima y Callao. Recordemos que la Ley de Municipalidades establece que debe haber régimen de gestión común y eso estaba establecido hace más de 40 años. Por fin las rutas de Lima y Callao están alineadas, tenemos respaldo para las operaciones y renovaciones de la flota" sostuvo la ex autoridad.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En diálogo con Exitosa, David Hernández, expresidente de ATU, defendió su gestión frente a esta entidad señalando que encontró más soluciones que trabas a pesar de las críticas en su contra.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 34... pic.twitter.com/UWL4r5exrC — Exitosa Noticias (@exitosape) July 23, 2025

Respuesta al alcalde de Ancón

Ante las críticas que realizó días atrás el alcalde de Ancón, Samuel Daza, por la mala gestión de la ATU, en especial, de David Hernández, acerca del tren de la Línea 3 del Metro de Lima que no llegaba hasta su distrito, la ex autoridad se defendió.

"Recordemos que la Línea 3 se diseña bajo un modelo tronco-alimentador. Justamente tuvimos una reunión con el alcalde en Palacio de Gobierno y lo que se le ofreció es que, ante la falta de presupuesto de la ATU, el estudio se le encargó a quien estaba haciéndolo (MTC) para el tren Barranca-Lima. Este se ampliará y llegará a la Línea 3 y adicionalmente al Callao conectándose con la 2 y la 4", sostuvo Hernández.

Agregó que la solución para el transporte recala en el Estado y el privado. El gobierno lo hizo con la Línea 1 y 2, pero no cubren toda la ciudad. Por lo que realizó el planteamiento y lanzamiento de las líneas 3 y 4, que atenderá los viajes largos con modelos de sistemas pesados. En el caso de los vehículos de cuatro ruedas, los operadores estuvieron 21 años con permisos de seis meses que no les permitía adquirir nuevas flotas.

De este modo, David Hernández defendió su gestión a cargo de la ATU y resaltó los puntos fuertes que dejó. Además, se tomó tiempo para aclarar por el tema del tren hacia Ancón que no tenía un estudio técnico, pero al que se le ofreció una alternativa.