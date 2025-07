Kelly Portalatino reafirma su apoyo a Waldemar Cerrón: "Siempre ha sido un gran líder"

22/07/2025 / Exitosa Noticias / Política

La congresista Kelly Portalatino expresó su respaldo al legislador Waldemar Cerrón y su eventual postulación a la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso, calificándolo como "un gran líder" y destacando los proyectos impulsados durante su gestión legislativa.

"Waldemar Cerrón es un gran líder y, sobre todo, dentro de la Mesa ha podido acceder a proyectos de gran envergadura, como el CTS para los maestros, para la jubilación digna de nuestros docentes", dijo Portalatino para las cámaras de Exitosa Noticias.

"No me voy a retirar del partido"

La parlamentaria también señaló que el trabajo de Cerrón ha tenido un impacto visible: "Siempre se han evidenciado esos proyectos de gran impacto a la sociedad. Y no va a ser lo de menos, esta legislatura va a salir con fuerza. Qué bueno si es así. Si se ratifica hoy la bancada, por supuesto, nosotros estaremos respaldándolo con fuerza", añadió.

En esa misma línea, afirmó que no tenía intención de alejarse de la agrupación oficialista. "Agradezco la tolerancia de nuestro partido político nacional Perú Libre. Sin embargo, el día de hoy quiero manifestarles que no me voy a retirar del partido. Me mantengo como militante, hoy más que nunca con fuerza hacia las bases a nivel nacional", indicó en esa oportunidad.

¿Por qué renunció a la bancada de Perú Libre?

Pese a sus declaraciones previas, Kelly Portalatino anunció su renuncia a la bancada de Perú Libre el viernes pasado, poco después de una transmisión en vivo realizada por el prófugo líder del partido, Vladimir Cerrón.

La legisladora formalizó su salida a través de un oficio dirigido al vocero Flavio Cruz, en el que señaló que su decisión obedecía a "motivos estrictamente personales". Agradeció la oportunidad de haber sido parte del grupo parlamentario y de trabajar "en beneficio de los sectores más vulnerables del país".

Ese mismo día, Cerrón realizó una transmisión en TikTok sin mostrar su rostro ante más de 9,000 espectadores, en la que negó vínculos con el sector denominado "caviar" y reveló conflictos internos con el expresidente Pedro Castillo.

Además, se recordó que en 2023, el programa Panorama difundió mensajes en los que Portalatino habría alertado a Cerrón para evitar una intervención de la Policía Nacional en su contra. Ante esto, la congresista negó tener actualmente comunicación con él.

La renuncia de Kelly Portalatino a la bancada de Perú Libre representa un giro significativo en su postura política, ocurrida apenas una semana después de manifestar su respaldo a uno de los principales referentes del partido. Este hecho se da en medio de tensiones internas y revelaciones sobre comunicaciones pasadas entre la parlamentaria y el líder prófugo Vladimir Cerrón.