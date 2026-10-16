Ruth Luque responsabiliza al fujimorismo por tensión en el Senado frente a facultades legislativas

16/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, la senadora Ruth Luque, de Ahora Nación, responsabilizó al fujimorismo por las tensiones en el Senado durante el debate del pedido de facultades legislativas. La parlamentaria cuestionó que, según señaló, el oficialismo busque utilizar la mayoría de la Cámara Alta para imponer un nuevo texto.

Diputados priorizó 20 puntos para delegar facultades

La senadora recordó el debate realizado en la Cámara de Diputados, donde las bancadas llegaron a 20 puntos priorizados para otorgar facultades al Ejecutivo en materia de seguridad y del fenómeno El Niño, luego de evaluar los 66 puntos solicitados.

"En la Cámara de Diputados ya se había debatido. Creo que los 20 puntos que fueron el punto de partida y generaron todo un debate entre las distintas bancadas, pues no había consenso sobre cuáles eran los puntos necesarios. Finalmente, se estableció una ruta de priorización para otorgar facultades en seguridad y fenómeno El Niño", afirmó.

Cuestiona dictamen de la Comisión de Constitución

Luque cuestionó al presidente de la Comisión de Constitución del Senado por dilatar la discusión. Además, criticó que presentara un dictamen que incorporaba ocho puntos adicionales a los 20 previamente debatidos.

"La pregunta es: ¿por qué, cuando llega al Senado, el presidente de la Comisión de Constitución, en vez de llevar a debate los 20 puntos, dilató la discusión? Nunca quiso abordar los límites del Senado ni hasta dónde puede llegar. En su lugar, presentó su dictamen con los 20 puntos más otros 8", indicó.

Acusa al fujimorismo de imponer nuevos puntos

La parlamentaria responsabilizó directamente al fujimorismo de la controversia y sostuvo que busca aprovechar su mayoría en el Senado para incorporar propuestas cuestionadas, como la referencia a grupos hostiles y la calificación de las bandas criminales como terroristas.

"¿Dónde está la responsabilidad? ¿No es del propio fujimorismo? Hemos llegado al Senado y pretenden utilizar la mayoría que tienen para imponer un nuevo texto con temas que han sido rechazados, como lo relacionado con los grupos hostiles y la calificación de las bandas criminales como terroristas, asuntos que fueron duramente criticados. No es responsabilidad de las cuatro bancadas, sino netamente del fujimorismo", manifestó.

En diálogo con Exitosa, la senadora Ruth Luque, de Ahora Nación, atribuyó al fujimorismo la responsabilidad por las tensiones en el Senado durante el debate de las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo. Asimismo, cuestionó que el oficialismo pretenda aprovechar su mayoría parlamentaria para imponer una nueva propuesta.