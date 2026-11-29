29/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

Sin duda se trata de la propuesta de trabajo más realista entre sus contendores para la elección que se llevará a cabo el próximo 30 de noviembre. Ninguno de los candidatos presentó propuestas para abordar el tema de gobierno digital y el uso de la IA, tema que día a día incrementa la carga procesal del Poder Judicial.

El Perú carece de jueces especializados en materia de cibercriminalidad y ciberseguridad, que vienen siendo los temas procesales que van en vertiginoso aumento. Se estima que los 40 000 casos denunciados son solo la tercera parte de la ocurrencia que llegan los juzgados.

Bonifacio Meneses Gonzáles propone tres ejes importantes de acción: Infraestructura: recuperando espacios que le pertenecen a la Corte Superior de Lima que no les han sido entregados. Capacitación intensiva para magistrados y trabajadores y mejora de la atención al ciudadano y el ambiente laboral.

El juez titular ha puesto especial énfasis en aquellos magistrados que son afectados por amenazas, críticas injustas y hasta fabricadas que se exponen en los medios de comunicación, que no cuentan con protección y defensa para salvaguardar su integridad física y moral.

Su experiencia académica y profesional ha demostrado que, por ejemplo, con el uso de la IA, se han resuelto 3 000 actas en tres días, por ello, desarrollaría estrategias para su uso que permitirá acelerar la investigación y resolución de casos en tiempo record.

Bonifacio Meneses durante su trayectoria ha estrechado lazos con la cooperación internacional y la academia y los convocará para capacitar a trabajadores y jueces para grados de doctores y magister mediante convenios y pasantías, así como trabajar coordinadamente con la Contraloría General de la República y el Organismo Especializado para la Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) .

También ha indicado que para los trabajadores mejorará el servicio de atención medica en los tópicos, implementará lactarios, cunas y servicios defunción.

El juez Bonifacio Meneses ha plasmado su experiencia en dos recientes publicaciones, una es Derecho Procesal Penal. "Procesos especiales", donde versa sobre el procesamiento de altos funcionarios, colaboración eficaz, el proceso de acción privada, etc., constituyendo una guía para litigantes y fiscales. En la segunda publicación es coautor de la obra "La Cibercriminalidad: perspectiva criminológica, político-criminal, dogmática, procesal y cooperación internacional".

Ha presidido la Séptima Sala Penal de Apelaciones de Lima y la Comisión de Capacitaciones. También presidió la Corte Superior de Justicia de Ica en el período 2011-2012 e integró el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en representación de los jueces superiores del Perú.

En conclusión, es uno de los principales referentes académicos y judiciales en el estudio del ciber crimen en el Perú destacando por la producción doctrinal como por sus diagnósticos sobre el sistema de justicia frente a los delitos digitales.

En los dos últimos años ha participado en varios congresos internacionales especializados, destacando su aporte en la Conferencia Octopus 2025 en Estrasburgos, Francia, donde expuso sobre el fortalecimiento de la cooperación internacional, la seguridad en el ciberespacio, y la respuesta jurídica frente a delitos informáticos transfronterizos.

Recientemente, ha participado en la organización del II Congreso Internacional de Cibercrimen 2.6 que congregó en Lima a 22 especialistas de 11 países entre el 25 y 27 de noviembre. El evento fue organizado por la Corte Superior de Justicia de Lima, con la participación de la Universidad Pontificia de Salamanca y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y se abordaron temas de actualidad como la inteligencia artificial aplicada al ámbito penal, los deepfakes, los ciberataques, el uso de criptoactivos en actividades ilícitas, la ciberviolencia de género y la protección de datos personales.

Asimismo, se analizaron los desafíos de la investigación digital, la cooperación internacional para obtener evidencia electrónica y el combate al crimen organizado.