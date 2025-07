Vladimir Cerrón reaparece en TikTok y revela conflictos con Pedro Castillo durante campaña del 2021: "Accedió a los caviares"

El prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, reapareció públicamente a través de una transmisión en vivo por TikTok. Según se observó en las imágenes, el usuario identificado como Jose281824 fue el anfitrión del "live", que llegó a superar los 9 mil espectadores.

La conversación, registrada por la periodista Karla Ramírez, permitió a los usuarios enviar preguntas que Cerrón respondía en tiempo real. Sin embargo, en todo momento mantuvo la cámara apagada, evitando mostrar su rostro.

Durante la transmisión, Cerrón fue blanco de críticas por haber permitido, según los comentarios de algunos seguidores, el ingreso de los "caviares", al gobierno de Pedro Castillo. A su vez, cuestionó la actual cercanía de Perú Libre con el fujimorismo y reveló tensiones internas con Castillo durante la campaña presidencial de 2021.

"Nosotros no hemos traído a los caviares. Por lo menos yo no los he llevado. Castillo accedió a los caviares por cuestión de Aníbal Torres. Tuvimos problemas con Pedro Francke, Verónika Mendoza y Verónika (Mendoza) y con Avelino Guillén. Yo le dije inclusive a Castillo 'lo único que van a sumar los caviares es el 7% de lo que han ganado", dijo el prófugo de la justicia.