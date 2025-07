Ignacio Baladán y su INESPERADA reacción tras confesión de Natalia Segura sobre su hijo

12/07/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Natalia Segura causó revuelo en la farándula tras revelar en un video que "Ignacio Baladán no es el papá" de su hijo. Tras la controversia, su esposo y exchico reality no tardó en reaccionar con un inesperado mensaje en su cuenta de Instagram.

Inesperada confesión de Natalia Segura sobre su hijo

Como se sabe, el día de ayer, la influencer colombiana, también conocida como 'La Segura', dejó en shock a más de uno de sus seguidores tras realizar un video Get Ready With Me (GRWM) con un peculiar título "Baladán no es el papá de mi hijo". ¿El motivo? No tardó en explicar ante la cámara de su celular que dicha declaración se debería a que su pequeño Luca iene ojos de color verde "aceituna".

Aunque muchos dirán qué tiene de raro ese detalle, Natalia agregó que se puso a reflexionar sobre el origen genético de su bebé, ya que su esposo, Ignacio Baladán no tiene ese color de ojos. Incluso, la situación escaló cuando decidió pasear con el menor, donde una de sus fanáticas se le acercó y se dio cuenta de que el menor tenía ojos verdes, mientras que ella y el exintegrante de 'Esto es Guerra' los tienen color "café" (marrones).

"El papá de mi bebé no es el papá de mi bebé. Es algo que ya no sé ni siquiera cómo ocultarlo y quiero que se enteren por mí antes de cualquier boca. Baladán no es el papá de mi bebé, mi hijo tiene los ojos color verde aceituna", se le escucha decir en el video de TikTok.

¿Ignacio se pronuncia sobre su paternidad?

La escena desencadenó una serie de reacciones de los seguidores de la pareja, entre ellos algunos que aseguraban que se trataría de una broma y otros que sostenían que el color de los ojos del bebé tal vez se debía a los antecedentes de algún otro familiar.

"Amiga se parece más al papá que a ti... será que tú no eres la mamá de tu bebé", "¿y los abuelos? ¿Tampoco tienen los ojos de ese color?", "el niño no será tuyo, pero de Ignacio sí es", "qué feo decir que el papá no es de su bebe. Cada uno con sus ocurrencias", fueron algunos de los comentarios del post de 'La Segura' en Instagram.

Ante la incertidumbre sobre la paternidad de Ignacio Baladán sobre Luca, fue el mismo exchico reality quien decidió acabar con los rumores, dejando en claro que todo se trata de una peculiar broma de su esposa, que decidió realizar ante su ausencia.

"¡Estás chistosa porque no estoy en la casa, no!", expresó el uruguayo en el video compartido por la madre de su hijo. Todo acompañado de emojis sonrientes.

Respuesta de Ignacio Baladán sobre la confesión de Natalia Segura.

De esta manera, Ignacio Baladán se pronunció tras enterarse del video donde su esposa Natalia Segura sostiene ante sus seguidores que el uruguayo "no es el papá" del pequeño Luca. La situación causó revuelo en la farándula local y en redes sociales.