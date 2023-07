WhatsApp: ¿Instalaste algunas de estas apps en tu celular? Pueden eliminar tu cuenta

08/07/2023 / Exitosa Noticias / Tecnología

¡Atento(a)! Si usas el aplicativo desarrollado por Meta, WhatsApp, tienes que tomar en cuenta que pueden eliminar tu cuenta si es que instalas algunas apps en tu teléfono celular. Descubre aquí cuáles son para que no pierdas comunicación con tus familiares, pareja o amigos.

Pronunciamiento de Meta

La empresa de Mark Zuckerberg ha dispuesto difundir un comunicado en su página web alertando a los usuarios de las posibles sanciones a tu cuenta de WhatsApp, si es que has descargado ciertos aplicativos en tu móvil.

"Estas aplicaciones ponen en riesgo la privacidad y seguridad. Si las usas, no hay garantía de que tus mensajes o datos, como tu ubicación o los archivos que compartes, sean privados y estén seguros. Es posible que se suspenda tu cuenta de manera temporal o definitiva", precisa un comunicado de Meta en su blog oficial.

Como precisa el texto, dichas apps pondrían en peligro la seguridad y privacidad de los datos de los usuarios y, por tal motivo, la "suspensión" podría ser una salida a esta situación.

¿A qué aplicativos se refiere?

Meta especificó cuáles son los aplicativos que posibilitarían la suspensión de cuenta en WhatApp: WhatsApp Plus, GB WhatsApp, WhatsApp Delta, Yo WhatsApp, entre otros (posteriormente daremos el listado completo). Estos serían considerados como 'piratas' que ofrecen características similares y adicionales a la versión original desarrollado por la empresa de Mark Z.

Cabe mencionar también que al no ser apps oficiales, estos no cuentan con cifrado de extremo a extremo, lo que significa que cualquier persona, incluyendo el creador del aplicativo, pueda vulnerar y acceder a tus información alamacenada en WhatsApp (chats, fotos, videos, audios, etc).

Adicional a ello, los malwares podrían terminar de robar tu información porque las apps especificadas por Meta no se hallan oficialmente en Play Store ni App Store.

¿Cómo se dará la suspensión de tu cuenta?

Según información proporcionado por Meta, primero se hará un baneo temporal a tu cuenta durante 24 horas, si a pesar de ello, insistes en utilizar cualquiera de los aplicativos mencionados anteriormente, la empresa suspenderá de manera definitiva tu cuenta de WhatsApp. ¡Cuidado con ello!

Listado completo de aplicativos que no debes usar

. WhatsApp Plus

. GB WhatsApp

. FMWhatsApp

. WhatsApp MA

. YoWhatsApp

. ZE WhatsApp

. WhatsApp Indigo

. JTWhatsApp

. WhatsApp Aero

. WhatsApp Transparente

. HeyWhatsApp

. Fouad WhatsApp

. OGWhatsApp

. AZWhatsApp

. Soula WhatsApp

. YCWhatsApp

. YesiiWhatsApp Plus

. WhatsApp Gold

De esta manera, Meta advirtió a sus usuarios sobre las apps que no deben descargar en sus celulares para que así no les puedan eliminar su cuenta de WhastApp. Toma nota para que no pases por una experiencia como esa.