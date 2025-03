Dina Boluarte a la población: "Si van a salir a marchar, no vayan a cometer actos vandálicos"

La presidenta de la República, Dina Boluarte, se pronunció sobre la marcha contra la inseguridad ciudadana, programada para el viernes 21 de marzo, y aseguró que detrás de esta movilización estarían grupos "caviares" con intenciones de desestabilizar su gobierno.

En un contexto de creciente crisis política y social, la jefa de Estado reiteró sus acusaciones contra un sector al que responsabiliza de actos de desestabilización. Aunque no mencionó nombres específicos, sostuvo que estos grupos buscan recuperar el poder que, según ella, han perdido.

Pese a su postura crítica, la mandataria reconoció que el derecho a la protesta está vigente en el país. No obstante, dejó entrever que cualquier acto de violencia será reprimido, marcando una diferencia entre una manifestación pacífica y actos vandálicos.

Boluarte exhortó a quienes participen en la marcha a hacerlo respetando el Estado de derecho y evitando incidentes violentos. En ese sentido, sugirió que los manifestantes lleven consigo un ejemplar de la Constitución como símbolo de respeto a la democracia.

"Hermanas y hermanos, si mañana van a salir a marchar, y en un Estado de derecho, democrático, con una constitución, es correcto. Pero no vayan a cometer actos vandálicos , que eso sí ya no es un derecho", manifestó.

Sus declaraciones reflejan la preocupación del Ejecutivo ante el creciente descontento ciudadano y la posibilidad de que las protestas deriven en situaciones de confrontación con las fuerzas del orden.

Por otro lado, la presidenta se refirió a la posible censura del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, asegurando que confía en la decisión que tomará el Congreso de la República.

"Confío en que imperará la prudencia y no el cálculo político. No hay que caer en el juego de esas fuerzas oscuras que quieren ver caer no solo a un ministro que está haciendo bien su trabajo, sino también a nuestro gobierno. Esas fuerzas que buscan caos y desgobierno para recuperar el poder que han perdido", afirmó.