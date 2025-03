Rafael López Aliaga exige aprobación de la ley sobre terrorismo urbano tras atentado contra Armonía 10

17/03/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, publicó una imagen en la que exige la aprobación inmediata del proyecto de ley sobre el terrorismo urbano. En la misma publicación, detalló que dicha normativa fue presentada por la Municipalidad Metropolitana de Lima ante el Congreso en septiembre de 2023. La autoridad responsabilizó a "los caviares" de los recientes atentados.

López Aliaga: Los caviares están detrás de esta masacre

Los recientes hechos delictivos y atentados ocurridos en el Perú, producto del avance del crimen organizado, han generado indignación en la población. Entre estos hechos destacan la explosión en el club campestre Chepita Royal, el lanzamiento de una bomba lacrimógena en una discoteca de Chiclayo y el ataque contra el bus de Armonía 10, que dejó como saldo el fallecimiento de uno de sus cantantes por herida de bala.

El burgomaestre enfatizó que los políticos de izquierda estarían interesados en bloquear la aprobación de la iniciativa sobre terrorismo urbano. " Los caviares están detrás de esta masacre ", declaró López Aliaga, acusando nuevamente a un grupo de personas sin precisar nombres. Esta propuesta se suma a las exigencias de su bancada, Renovación Popular, en el Congreso.

Si la delincuencia y el sicariato se está desbordado, por qué la izquierda y los caviares no quieren que se apruebe el proyecto de ley de terrorismo urbano?

Los caviares están detrás de esta masacre..! pic.twitter.com/jgO2UjCZSo — Rafael López Aliaga (@rlopezaliaga1) March 17, 2025

Renovación Popular exige la salida de Santiváñez

El domingo 16, los legisladores de Renovación Popular presentaron un documento en el que piden la destitución del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, la declaratoria de Estado de Excepción, el reemplazo del comandante general de la Policía y el retiro del Perú de la Corte-IDH. Horas antes, el alcalde de Lima también se pronunció sobre la gestión del ministro y la lucha contra la inseguridad ciudadana.

Durante un evento en San Martín de Porres, el líder de Renovación Popular señaló la falta de recursos para enfrentar la delincuencia, argumentando que se trata de un problema de presupuesto. "Yo en la mañana he hablado con el ministro y le digo: 'Ministro, pésima gestión', pero me responde: 'No tengo'. El problema es que no le asignan dinero", comentó López Aliaga.

🚨 #Pronunicamiento | El Grupo Parlamentario Renovación Popular en razón a los acontecimientos que vienen causando zozobra en el país por la existencia de bandas criminales, exige al Ejecutivo lo siguiente: pic.twitter.com/nLD8IQTbVY — Rafael López Aliaga (@rlopezaliaga1) March 16, 2025

Propuestas para combatir la delincuencia

En ese mismo contexto, volvió a proponer la intervención de llamadas telefónicas a cargo del Grupo Especializado de Inteligencia Municipal (GEIM) como una estrategia para combatir el crimen. Además, reiteró su rechazo a las críticas en su contra.

"La Muni Lima tiene su central, eso aterra a los caviares. Es otro terrorismo más, el terrorismo caviar. Les aterra cuando digo que tenemos intervención de las líneas telefónicas de los extorsionadores. Pero cómo, la orden judicial... váyanse al carajo", expresó López Aliaga.

De este modo, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, exigió al Congreso la aprobación inmediata de la propuesta de ley presentada por la Municipalidad Metropolitana de Lima, que busca tipificar el delito de terrorismo urbano.