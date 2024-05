¡De terror! Captan a guardián conversando con "fantasma" en mercado de Ventanilla

23/05/2024 / Exitosa Noticias / Virales

¿Los espíritus realmente existen? Esta complicada pregunta podría ser respondida con un escalofriante video, en donde un guardia de seguridad fue captado conversando con un "fantasma" dentro de un mercado de Ventanilla.

Este metraje se ha viralizado en redes sociales durante los últimos días, y no es para menos, pues muestra una stuación verdaderamente terrorífica.

Como se observa en el video, el encargado de cuidar el recinto parece acercarse y conversar con una persona. Sin embargo, en la cámara de seguridad no se llega a apreciar a nadie, generando una sensación realmente incómoda.

No había nadie junto a él

Según comentan los usuarios en línea, el agente habría estado caminando por los pasillos del mercado, los cuales se encontraban vacíos, hasta que se detiene a conversar con alguien.

No habría problemas en esta situación, si no fuera porque no había nadie además del guardia en el lugar, en una escena verdaderamente impresionante.

Usuarios reaccionan

Como era de esperarse, el metraje se viralizó rápidamente, y generó miles de comentarios en diversas redes sociales. La gran mayoría reiteraron el gran terror que les causó el video.

"¿Con quién conversa?", "Vi el video, algunos dicen que es el fantasma de una niña", "Estaba completamente solo, me dio miedo", "¿Qué está pasando aquí?", "Lo vi sola y ya me dio miedo", "Creo que estaba actuando para la cámara", "Jamás vi algo así", fueron algunas reacciones destacadas.

¿Existen los fantasmas?

Millones de personas alrededor del mundo creen firmemente en la existencia de espíritus o "fantasmas", a pesar de no haber una prueba contundente de la ciencia para fenómenos que hasta ahora se consideran inexplicables.

Si bien, a finales del siglo XIX llegó a fundarse la Sociedad de Investigación Psíquica, que estudiaba frecuencias energéticas y afirmó en la mismísima Universidad de Oxford que los fantasmas sí existen, la teoría presentada no duró mucho.

Hay muchos científicos que alegan que la primera Ley de la Termodinámica demostraría que los fantasmas sí existen, pues esta afirma que "la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma".

Esto significa que la energía resultante de nuestro cuerpo al morir no desaparece, sino que adquiere otra forma, la cual hasta el momento sería desconocida.

Más allá de demostrar si son reales o no, uno de estos espíritus habría sido captada en cámara y se habría viralizado en redes, donde se apreció a un guardia conversando con un "fantasma" en un mercado de Ventanilla.