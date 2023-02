¡Él sólo salió a robar" Madre de un delincuente pide justicia tras ser asesinado por pasajero en un bus

15/02/2023 / Exitosa Noticias / Virales

¡Insólito! Una mujer pidió que se haga justicia por el asesinato de su hijo, quien era un ranqueado delincuente, por parte de un pasajero de un bus al que ingresó para cometer sus fechorías.

En ese sentido, la mamá de Josué García, conocido en el mundo del hampa como el 'Tortolita', contó que tenía la costumbre de salir por las mañanas a "asaltar" con un arma únicamente para atemorizar a las personas y le den sus pertenencias.

El suceso ocurrió el 26 de mayo de 2022; sin embargo, se viene solicitando a las autoridades de Guatemala tomar cartas en el asunto por parte de la familia de García.

De acuerdo a ello, el malhechor no esperaba que un transeúnte dentro del vehículo estuviera armado y le disparó, causándole su fallecimiento en el acto. Las declaraciones de su progenitora indignaron a más de uno; puesto que, aseguró que "no le hacia daño ni disparaba a nadie, solo robaba".

"Él solo salió a asaltar en los buses como todos los días. Él solo usaba el arma para asustar a la gente, pero nunca le disparó a nadie. Mi hijo se levantó temprano a asaltar los buses, como siempre, pero me lo mataron, no le hacía daño a nadie, no le disparaba a nadie, sólo los asaltaba", repetía desesperadamente la mujer.

Asimismo, su compinche, Vidal Alfredo Barillas Herrera, resultó herido al tratar de huir de los agentes policiales que iban al lugar de los hechos.

Por último, informaron que fue arrestado y llevado a un centro de salud para que se recupere y coopere en la recopilación de datos para escalera el acontecimiento.

"Barillas Herrera, cuando bajaba del autobús observó las unidades de la Policía Nacional Civil y en su intento de huir sufrió un doblón de tobillo, por lo cual, fue necesario la atención médica, con su respectiva custodia policial", aseveraron las autoridades guatemaltecas.