Hombre descubre que olvidó retirar su CTS en plena celebración de Año Nuevo: "¡No puede ser!"

Un hombre vivió un inesperado momento agridulce al darse cuenta, durante las celebraciones de Año Nuevo, que había olvidado retirar su Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). El hecho, que generó risas y solidaridad en redes sociales, también recordó a muchos la importancia de estar atentos a las fechas límite para realizar trámites administrativos.

El 17 de mayo de 2024, el Congreso de la República aprobó la Ley N° 32027, que permitió a los trabajadores formales retirar el 100 % de sus fondos de CTS hasta el 31 de diciembre de 2024.

Este beneficio, diseñado como un respaldo económico en caso de desempleo, también es utilizado frecuentemente como ahorro o para cubrir gastos imprevistos. Sin embargo, a partir del 1 de enero de 2025, la disposición quedó suspendida, retornando los fondos a su función original de protección laboral.

Un video viral en TikTok muestra cómo el hombre, rodeado de familiares y amigos, expresa su incredulidad y frustración al recordar, ya pasada la medianoche, que no logró retirar su CTS dentro del plazo establecido.

Con un audio que amplifica su reacción, exclama: "Es terrible, no puede ser, es espantoso". Su hermana, autora del video, no contuvo la risa ante el peculiar momento, que rápidamente se transformó en un recordatorio de cómo las festividades pueden hacer pasar por alto detalles clave.

La situación del hombre resonó ampliamente en redes sociales, donde muchos usuarios compartieron experiencias similares o comentaron con humor y empatía. Este tipo de lapsos pueden generar tanto risas como lecciones valiosas sobre la importancia de estar atentos a las fechas límites.

"Me acabo de enterar", escribió un usuario, mientras otro confesó: "Casi me pasa, pero lo retiré a las 11 de la noche de forma virtual". Otros se mostraron preocupados por el destino de los fondos no retirados, preguntándose: "¿Qué sucede con el dinero?".