Joven confiesa que quiso hacerle prueba de ADN a su bebé porque cuando nació estaba "feo"

30/12/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Una mujer causó furor en las redes sociales tras compartir una historia inesperada: quiso hacerle una prueba de ADN a su hijo porque cuando nació estaba "feo". En un video que rápidamente acumuló miles de visualizaciones, Nebrazkha, como se identifica en TikTok, relató su peculiar experiencia y cómo cambió su perspectiva con el tiempo.

Mujer pensó que su hijo no era suyo

Nebrazkha, una joven madre, inició su relato confesando sus altas expectativas sobre el aspecto de su hijo. "Yo decía: 'Va a ser bonito, por lo menos va a ser blanquito. Mi mamá es de ojos verdes, mis tías también, tengo primos con ojos claros'", explicó en un video de más de cuatro minutos.

Sin embargo, al momento del nacimiento, su realidad fue distinta. "Cuando veo que ese niño nace con una nariz grande, morenito, chiquito y flaquito, por dentro yo estaba triste, desanimada. Pensé: 'No se parece a mí '", contó.

Aunque sabía que la salud de su bebé era lo primordial, admitió que la decepción fue inevitable. Con honestidad, señaló: " Mi hijo era bien feo , pero obviamente para una madre siempre son bonitos".

La incertidumbre creció al punto de pensar que el menor no era suyo. " Yo decía que ese no era mi hijo, que me lo habían cambiado . Miraba su cara y estaba medio extrañada", reveló.

Quiso hacerle prueba de ADN a su bebé

Incluso llegó a plantearle a su pareja la posibilidad de hacer una prueba de ADN, a lo que él respondió: "No te preocupes, así era yo de bebé". Sin embargo, sus dudas persistieron.

@nebrazkha Mi pensamiento inmaduro en ese entonces 😂 yo pensaba que saldria parecido a mi familia por ser familia pues 🤭 ♬ sonido original - nebrazkha

Con el paso del tiempo, Nebrazkha comenzó a ahorrar para realizar la prueba de ADN. Estaba decidida a confirmar sus sospechas, pero un momento crucial cambió su perspectiva. "Cuando estaba a punto de hacer la prueba, miré a mi hijo y me di cuenta de que sí se parecía a mí ", afirmó.

Esa revelación marcó un antes y un después en su relación con el bebé. Ahora, Nebrazkha asegura que su hijo es hermoso y acepta que sus pensamientos iniciales fueron inmaduros: "Gracias a Dios nació sano. Con el tiempo entendí que era mi bebé y lo amo tal y como es".

Aunque al principio la joven consideró hacerle una prueba de ADN a su bebé porque cuando nació estaba "feo", terminó reconociendo que su actitud había sido inmadura y aprendió a apreciar lo verdaderamente esencial. De esta forma, su experiencia, que inició con incertidumbre, se transformó en una enseñanza sobre aceptación y amor de madre.