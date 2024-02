Joven revela que su padre de 49 años embarazó a su amiga de 23: "Ella es una pu** cazafortunas"

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y polémicos, como el de Joni Wilcox, una joven de Lakeland, Florida, que reveló detalles sobre la relación que mantienen Gina, su mejor amiga de 23 años, y David, su padre de 49 años, en el programa de televisión 'Dr. Phil'.

Muchas personas comparten sus intimidades y problemas con sus mejores amigos, ya que los consideran el ser más cercano y de confianza que puedan tener en sus vidas, por lo cual no esperan que ellos los traicionen y mucho menos con alguien de su propia familia.

A través de YouTube se visualiza un video que se volvió viral, ya que Wilcox se mostraba completamente indignada y molesta por enterarse por una tercera persona de que su amiga quedó embarazada de su padre, porque mantenían una relación clandestina por cinco meses e incluso él la consentía con regalos de lujo y viajes exóticos.

La joven no dudó en calificar a su examiga Gina como una mujer "perezosa" e "interesada" al considerarla que solo se metió con su padre porque él tiene mucho dinero y en verdad no le importaba sus sentimientos.

Por su parte, Gina defendió su relación con David insistiendo en que su historia de amor era genuina y saludable. Además, increpó a su amiga de que su amor hacia el hombre de 49 años solo le debería interesar a ellos y a nadie más porque consideraba que no le hacían daño a nadie.

"Ella está asumiendo que estoy usando a su padre para obtener dinero", declaró la joven, "y eso realmente me enoja. Su dinero no es la razón por la que quiero estar con él. Nuestra relación es sana, es divertida. Estoy en el proceso de mudarme con David. Tener un hijo juntos, obviamente, es algo muy serio", expresó Gina, asegurando que no es ninguna cazafortuna.