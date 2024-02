Joven presume a su esposo 30 años mayor que ella y la llaman interesada: "Todo sea por la visa"

En las redes sociales encontramos los casos más polémicos y controversiales, como el compartido en TikTok, donde una joven identificada como Gabby fue criticada tras revelar que estaba casada con un hombre mucho mayor que ella, pero a pesar de ello, reiteró que su amor es verdadero y desinteresado.

Muchas parejas no dudan en subir imágenes y videos donde demuestran el amor que sienten, así como las aventuras que viven juntos sin importarles la diferencia de edad o clase social.

En el material audiovisual se ve cómo Gabby, de 26 años de edad, almuerza, viaja, nada y realiza distintas actividades con su actual esposo, Anthony, quien tiene 58 años y es de nacionalidad estadounidense. A pesar de que no reveló cómo fue que se conocieron y él logró conquistar su corazón, recibieron cientos de críticas.

La enorme diferencia de edad ha llamado a la atención de todo el mundo, pues para muchos es considerado demasiado, ya que cuando Gabby aún no nacía, él ya tenía una licenciatura, dos posgrados y un trabajo estable, por lo cual consideran que ella solo está con él para poder sacar su tarjeta de residencia.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en apoyar a la joven confiando en que su amor sí es verdadero, mientras que otros internautas lamentaron que no encuentre a alguien de su edad, porque Anthony podría ser hasta su padre.

"¡Dios mío! Yo tengo 26 y mi papá 58, me resulta enfermo", "¿entonces conseguiste casarte con tu suggar daddy?", "Daddy issues o amor de verdad", "no sienten que tiene algún problema paternal", "pareja de fuego", "dinero y dinero solo eso importa", "se ve tan dulce, espero se amen de verdad", "parecen una pareja adorable, no hagas caso a los criticones, ya quisieran tener un amor como el suyo", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.