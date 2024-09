Joven sorprende al revelar que tiene como fondo de pantalla el rostro de su asaltante: "Para reconocerlo"

En la actualidad, llevar un teléfono celular se ha convertido en una necesidad. Sin embargo, no podemos ignorar la idea de que los amigos de lo ajeno se encuentran a la espera de un descuido que les brinde la oportunidad de arrebatar dicho artefacto. Tal es el caso de un joven que, al ser víctima de robo, decidió poner de fondo de pantalla el rostro de su asaltante por si en algún momento se lo vuelve a cruzar.

Una de las cosas que más habla de nosotros en cuanto a nuestro teléfono celular es el fondo de pantalla que se le coloca. No obstante, existen algunas personas que buscan salir de lo común y sorprenden con lo que deciden poner.

En esta ocasión, un conocido tiktoker mexicano salió a las calles de su país para ir en busca de los fondos de pantalla "más bonitos" y "más raros".

Fue en ese trayecto en el que se topó con un joven, quien con algo de timidez reveló que el fondo que tenía en su iPhone era nada más y nada menos que el rostro de su asaltante.

Para sorpresa del propio entrevistador, el muchacho explicó que la fotografía del delincuente la obtuvo gracias a las diferentes cámaras de video del lugar donde fue víctima de este terrible delito.

"Está un poco raro. Es que es el hombre que me asaltó. Lo conseguí con las cámaras de las personas y por si me lo llego a encontrar, pues me lo puse de fondo", narró para el asombro del tiktoker mexicano.