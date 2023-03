Mujer causa revuelo en redes sociales al usar crocs el día de su boda

Alice Ridings decidió deshacerse de los tradicionales zapatos de tacos en el día de su boda para pasar a usar unos crocs para sentirse mucho más cómoda y señaló que todas las mujeres deberían comenzar a hacer lo mismo.

Alice Ridings se casó con su esposo Ben, y aunque había comprado un par de tacones cubiertos de strass para combinar con su impresionante vestido color marfil, terminó deshaciéndose de ellos en favor de sus crocs. Al parecer, sus seres queridos tampoco se molestaron. "Casi puedo salirme con la mía usando crocs en el trabajo, incluso entonces conduce a una investigación entre colegas".

De todos modos, Alice de Bury, Manchester, decidió ponerse los tacones por unos momentos, pero los zapatos de diamantes no duraron mucho. Según manifestó, usó los crocs cuando comenzó a llover antes de la ceremonia, pero decidió dejárselos hasta el final para poder disfrutar de todos los eventos de su boda con gran comodidad.

"Siempre los iba a usar por la noche. Compré un par de tacones con tiras, pero estaba lloviendo y pensé que me encantaban mis crocs, son tan cómodos que me los voy a poner todos. (...) Sabía que no usaría [los tacones] porque no eran cómodos. Solo quería divertirme, estar cómoda y celebrar. Cuando comenzó a llover nuevamente, me quité los tacones para siempre y volví a ponerme mi crocs de confianza", acotó.