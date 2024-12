Mujer rompe en llanto porque su nuera le IMPIDIÓ entregar a su hijo en el altar: "Es tóxica"

01/12/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Una mujer no pudo evitar llorar por no poder entregar a su hijo en el altar en su boda porque su nuera se lo prohibió e incluso aseguró ante los invitados que era huérfano. La escena generó el debate entre los internautas de la famosa plataforma china de TikTok.

Muchas suegras se llevan bien con sus nueras y comparten divertidas anécdotas; sin embargo, otras atraviesan complicadas situaciones que las llevan a tomar decisiones drásticas e inesperadas.

Suegra acusa a su nuera de ser "tóxica"

En el material audiovisual, de solo un minuto y 48 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una mujer identificada como Grace, con lágrimas en los ojos, empieza a explicar la desgarradora escena que protagonizó en el matrimonio de su propio hijo.

Empezó a relatar que se puso bella y tuvo mucho cuidado para elegir qué prenda usar para el día que debía ser el mejor de todos de su querido hijo, pero su nuera le impidió entregarlo porque no tenía una buena relación con ella. Dicha actitud la llevó a abandonar la ceremonia religiosa.

"A veces, hablando las penas son mejor. Me tocó venir a la boda de mi hijo. Con tanta ilusión que me fui a cambiar, me fui a pintar, me compré mi vestido para entregar a mi hijo hoy en su día, pero como la mujer no me quiere. La mujer es tóxica a final de cuentas. Bueno, me retiro de la boda donde no soy requerida", expresó.

La madre no podía dejar de llorar ante la cámara porque no podía creer que no pudo compartir al lado de su pequeño un momento significativo. Además, explicó que si bien no mantenía una buena comunicación con su nuera, su hijo le prometió que ello no sería impedimento para que esté a su lado en la ceremonia, pero después la organizadora del evento le dio el terrible comunicado.

Se distanció de su hijo tras la boda

Grace también contó que actualmente está distanciada de su hijo. Él le habría exigido que borrara el video viral, a lo que ella se negó: "Me dijo que si no borraba el video, pues me olvidara de él".

Reacciones a la polémica confesión

El video superó los 10 millones de reproducciones en TikTok y desató un intenso debate entre los internautas, puesto que muchos cuestionaron la decisión de la novia por no permitir que la madre de su pareja comparta con ellos. Por otro lado, algunos criticaron a Grace por querer robarse la atención de los invitados con su llanto.

"Ánimo, señora, no vale la pena llorar por un hijo así, usted es una gran señora y madre", "quisiera escuchar la versión de la nuera", "el día que mi hijo se case, debe darle prioridad a su esposa, porque esa será su nueva familia", expresaron en redes.

De esta manera, una madre subió un video para compartirle a sus seguidores el gran dolor que sintió al no poder entregar a su hijo en el altar, acusando a su nuera de ser quien lo impidió.