Novios desde hace cuatro años, pero nunca se besaron: "Nos reservamos para el matrimonio"

Dos jóvenes sorprenden al confesar que llevan cuatro años de relación y no se han dado un beso o tenido intimidad porque desean "reservarse hasta el matrimonio". El caso se viralizó en redes sociales y generó gran controversia.

¿Pareja poco convencional?

Los jóvenes norteamericanos identificados como Kaytlin O'Neall y Drew Browm, ambos de 21 años, llevan cuatro años de relación, pero nunca se han besado ni tenido intimidad, asegurando que buscan priorizar la conexión espiritual y emocional en lugar del contacto físico.

La pareja se conoció a mediados del 2020 en la adolescencia, cuando asistían a la misma escuela cristiana donde se hicieron amigos, pero poco a poco se dieron cuenta de que sentían algo más que una simple amistad, por lo cual decidieron iniciar su noviazgo.

Al inicio definieron los límites con el objetivo de llegar al matrimonio "puros": "reservar la intimidad física como besos para su futuro esposo", expresó Kaytlin a 'People'. Drew se mostró comprensivo y apoyó la idea, fortaleciendo aún más su vínculo.

"Antes de que Drew y yo comenzáramos a salir, dediqué tiempo a reflexionar sobre los límites físicos que deseaba establecer en una relación, ya que mi intención era salir con alguien con miras al matrimonio. Sabía que quería reservar mi primer beso y la intimidad física para mi futuro esposo. (...) Una relación es mucho más que intimidad física. Una relación es amar y elegir a alguien por lo bueno, lo malo y lo feo, no solo por lo que puedes darle para satisfacerlo sexualmente", explicó la joven.

Novios prefieren fortalecer su conexión espiritual

O'Neall también contó a sus seguidores en la famosa plataforma china de TikTok que tener una pareja no solo es mantener relaciones o intimidad, sino que se trata de "encontrar a alguien que conozca tu corazón, te aliente a ti y a tus pasiones, te apoye en medio de la pérdida y te elija para atravesar algunas de las partes más difíciles de la vida".

Por ello, remarcó que su decisión de no besarse y no tener intimidad es por su perspectiva espiritual, y que no se basa en una norma impuesta por su iglesia o familia, sino por su deseo de una relación "fuerte y sana". El 5 de octubre ambos se comprometieron para llegar al altar.

Reacciones a la decisión de la pareja

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en apoyar su decisión, mientras que otros los cuestionaron por no mostrar más cariño y contacto físico.

"Son solo amigos con anillos", "si has podido evitar besarte durante años, no estás enamorado", "definitivamente eres un modelo a seguir", "la gente no entiende que se aman tanto que esperan y que el día de su boda es aún más especial", expresaron los internautas en TikTok.

Es así como la historia de Kaytlin y Drew abrió todo un debate en redes sociales por la forma en cómo decidieron mantenerse y reservarse hasta el matrimonio: ¡sin besos ni intimidad!