Perrito firma como testigo en la boda de sus dueños y se vuelve viral: "Nos enseñó a amar"

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y peculiares, como el compartido en Facebook, donde una pareja decidió que su perrito chihuahua llamado Rogelio forme parte de su boda, pero no solo como un espectador, sino que firme como testigo de su matrimonio.

Muchas personas cuidan de sus mascotas como si se trataran de unos integrantes más de sus familias, por lo cual les dan todo su amor, los llevan a la veterinaria, compran distintos accesorios, juguetes, e incluso los inscriben en 'academias' para su educación y buen comportamiento.

En las imágenes compartidas en la plataforma creada por Mark Zuckerberg, subidas por la cuenta de René Gabriel Rodríguez, se ve al hombre muy emocionado y feliz por unir su vida al lado de Alejandra, la mujer que tanto ama, en una boda civil. Como toda pareja decidieron hacer algo que inmortalice el momento hasta la eternidad.

Los nuevos esposos decidieron que su perro de raza chihuahua llamado Rogelio vista un elegante esmoquin negro y blanco y sea su testigo. Además, René reveló que tanto para él como para su amada, el can es parte de la familia, ya que lo consideran como su propio hijo, por lo que era importante que formara parte de su boda sucedida el pasado 17 de enero.

"Muchos comentarios 'hater'. Cosa que no me preocupa, a ninguno le he contestado a la defensiva. Solo en broma o con un fuerte abrazo, porque la felicidad de Rogelio, de mi esposa y mía son completos con lo que hacemos. Dice Rogelio qué está listo para ser testigo del registro de su hermanito", escribió tratando de responder a las críticas por su acción de incluir a su mascota en un evento muy importante para ellos.