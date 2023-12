¿Y el amor? Mujer busca que su esposo gane 50 a 60 mil pesos, y a cambio ofrece "fidelidad"

En redes sociales encontramos los casos más controversiales y polémicos, como el compartido en TikTok, donde una joven no dudó en señalar que entre los principales requisitos que debe cumplir el hombre que desee ser su esposo, como el que gane alrededor de 60 mil pesos.

Muchas personas buscan encontrar a "su media naranja" con quien puedan compartir algunas anécdotas, buenos y malos momentos juntos, primando el amor y sus buenos sentimientos. Sin embargo, otras mujeres prefieren un hombre que les puedan garantizar un bienestar económico más adelante.

En el material audiovisual, de solo 54 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un joven identificado con el usuario @Casaverde72 decide salir a las calles para consultar cuáles son las expectativas que tienen algunos sobre su próxima pareja. Es así como una mujer lo deja impactado con su respuesta.

El entrevistador le dice a la mujer que si pudiera describir al hombre perfecto para su vida qué características tendría, a lo que ella contesta: "Comprometido, trabajador, económicamente estable", pero no todo quedó ahí, ya que señaló que debe ganar alrededor de 50 a 60 mil pesos mexicanos al mes (10 mil soles).

Además, pidió que su futuro esposo tenga una buena contextura, porque "no le gustan los gorditos". Cuando CasaVerde le volvió a consultar si alguno de sus pretendientes no cumple con el requisito económico qué pasaría, ella reiteró que "pasaría al siguiente".

"Si esta persona cumple con estas condiciones, pero se ganan un promedio entre 3000 o 4000 pesos [mexicanos] qué harías?", pregunta el sujeto, a lo que la mujer responde: "No sería una opción, ya que tiene que dar una estabilidad mejor a la que yo me puedo dar sola".

¡Mostraría su lealtad! La mujer expresó que, a cambio, ella podría serle fiel al "hombre de su vida" y nunca dejarlo solo en sus malos momentos.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en lamentar que la joven pida como principal requisito el dinero, en vez de hacer primar el amor.

"Para lealtad tengo a mi perro", "levanten la mano los que ganamos menos y traemos algo mejor que eso", "con lealtad no se pagan las cuentas", "me gustan estos videos, me ayudan a estar soltero", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.