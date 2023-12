¡Le ganaron los celos! Mujer destruye una panadería porque la cajera le dijo 'mi amor' a su esposo

En redes sociales encontramos los casos más insólitos, como el compartido en TikTok, donde una mujer reaccionó violentamente al enterarse de que su esposo era tratado con "mucho cariño" por la cajera de una panadería, donde eran clientes frecuentes.

Muchas personas son tratadas de forma considerada y educada por los trabajadores de distintos establecimientos, pero algunas parejas "no lo ven con buenos ojos" y consideran que tienen otras intenciones que puedan hacer peligrar su relación y años de convivencia.

En el material audiovisual, de solo 48 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una pareja entró a una panadería en Portel, en Brasil, para comprar algunos productos, pero al acercarse al mostrador, la chica que los atendió le dijo "mi amor" al señor, a quien se le borró la sonrisa al ver que su esposa estaba furiosa y no tuvo reparos en comenzar a destrozar todo lo que estaba delante de ella.

En un intento de impedir que la escena se agrave y la joven salga lastimada, algunos trataron de brindar su ayuda y sostener a la señora por la cintura, pero tardaron demasiado porque había lanzado varias cosas al suelo y armado un gran caos sin dejar de vociferar insultos.

La mujer fue detenida hasta que llegara personal de la policía de su país para que investigue el caso y mantenga el orden de su localidad.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en mostrarse indignados por la reacción de la mujer y en señalar que "tenga amor propio" y sus problemas maritales los arregle en su casa y no en la calle.

"Eso no es amor, es desequilibrio mental", "si viene a Venezuela se muere el mismo día, Ja, ja, ja. Mami, mi amor, mi vida, corazón Ja, ja, ja", "pues que bien. Porque a mí me parece que decir mi amor a alguien que no conoces es falta de respeto. Odio la gente de confianzas", "de seguro, no solo fue eso, sería algo más", "solo lo atendió amablemente, es su forma de hablar a sus clientes", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.