¡Alarmante! El 100% de los vehículos de los bomberos en Lima no están autorizados para circular en la ciudad

La Contraloría General de la República informó que el 100% de los vehículos asignados a las Compañías de Bomberos de Lima Metroplitana no cuenta con revisión técnica, lo cual significa que no están autorizados para circular en la ciudad.

A través del Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 007-2023-2-3601-AC, cuyo periodo de evaluación va del 1 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2022, la institución dio cuenta de este resultado realizar dos auditorías a la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú (INBP), encargada de la administración de los recursos.

"De los 431 vehículos asignados a las Compañías de Bomberos de Lima Metropolitana, el 100% no cuenta con inspección/revisión técnica", se lee en el documento. Asimismo, evidencian que el 66.13% de los vehículos (258) no cuentan con placa de rodaje y el 90.49% no cuenta sin tarjeta de propiedad.