Vehículo aparece en el sexto piso de un edificio y usuarios no pueden creerlo: "Perú, otro nivel"

Un insólito hecho ha dejado sorprendidos a miles de peruanos y se ha vuelto viral en las redes sociales, especialmente en TikTok. Se trata de un vehículo que ha sido hallado extrañamente estacionado en el sexto piso de un edificio y que estaría ubicado en el distrito de Ollachea, provincia de Carabaya, ubicada en el departamento de Puno.

Las imágenes, que fueron compartidas por diversos usuarios en las plataformas digitales, muestran un auto de una tonalidad blanca, aparentemente intacto, sobre la estructura del inmueble, que aún se encuentra en construcción.

Nadie lo puede explicar

Hasta el momento, se desconoce cómo el vehículo pudo llegar hasta el sexto nivel de la construcción. Los usuarios de redes sociales han buscado una explicación para determinar cómo se pudo realizar esta hazaña sin causar daños ni poner en riesgo la vida de las personas que se encontraban trabajando en el lugar.

"Eso es maqueta", "Eso solo pasa en Ollachea", "¿Cómo llego ahí?", "Buena ida para que no se lo roben", "Eso es Perú, otro nivel", "Casi me lo creo", "Ollachea pues, papi", "¿Cómo lo subieron?", "Ahí no se lo robarán", "Es un adorno", "Mejor, peor que lo dejen afuera", fueron algunos de los comentarios en el viral de TikTok.

El video ha sido compartido por el usuario @tumihomer y ha tenido un alcance de aproximadamente 1400 personas. "Ni los jeques hacen su garaje en el último nivel. Esto solo pasa en Perú", señala la descripción del clip viral.

