Los peruanos con los nombres más largos son hermanos, según Reniec: conoce sus historias

Son varios los ciudadanos peruanos registrados con nombres poco comunes en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Sin embargo, quizás ninguno de ellos pueda superar el curioso caso de dos hermanos del distrito de Surco, quienes poseen hasta ocho nombres en su DNI.

Los nombres y apellidos de estos dos hermanos de sangre se dieron a conocer durante las Elecciones Regionales y Municipales del 2014, cuando un internauta difundió una foto de la lista de electores de su mesa de sufragio.

Como era de esperarse en tiempos de internet, los extensos nombre de ambos hombres se viralizaron en cuestión de horas a través de redes sociales y motivó a que otras personas quisieran a conocer la singular historia de estos dos hermanos y por qué fueron nombrados así.

Aunque parezca increíble, ambos hermanos tienen ocho nombres cada uno. Si bien algunos de estos son comunes en la sociedad, otros se encuentran inspirados en personajes y deidades de la mitología griega, nórdica y egipcia.

El primero se llama Odín Thor Hermes Perseo Adonis Eros Vulcano Reynaldo Muñoz Rodríguez , mientras que el segundo es Yavé Jehová Israel Zeus Inti Amón Osiris Javier Muñoz Rodríguez .

Los hermanos Muñoz Rodríguez son un caso particular en Perú, incluso hasta la actualidad, ya que no hay muchas otras personas con nombres tan extravagantes en la lista de Reniec.

Según un reportaje de América TV, fue el padre de los hermanos Muñoz Rodríguez el responsable de bautizar a sus hijos con nombres tan peculiares.

En esa ocasión, el señor Muñoz reveló que su intención había sido evitar que sus hijos tuvieran compañeros con su mismo nombre y que se produjeran confusiones y accidentes, como le sucedió a él en el pasado.

Aunque esta razón pueda sonar descabellada, el progenitor de los hermanos Muñoz Rodríguez sostuvo que tenía un motivo personal para tomar dicha decisión.

"Cuando tenía 15 años me llevaron a la Prefectura, donde me torturaron estúpidamente y a finales de cuentas era un homónimo. Entonces, me hice la promesa: el día que yo tenga mis hijos, ellos no iban a pasar por eso", comentó en aquella entrevista, realizada en 2014.