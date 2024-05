¡Lamentable! Hermano de Yola Polastri falleció a los 78 años producto de un infarto

Un terrible momento vive la familia de Yola Polastri, puesto que hace unos días la animadora infantil sufrió un infarto cerebral por lo que tuvo que ser internada de emergencia en la Unidad de Cuidado Intensivos en una conocida clínica de Miraflores. Ante este dolor, su hermano Remo murió a causa de un infarto, este lunes 20 de mayo.

Latina Noticias hizo pública esta información, sin embargo, hasta el momento no hay más detalles sobre el fallecimiento de Remo, quien tenía una avanzada edad de 78 años. A raíz de esta noticia, también se desconoce el estado de salud de Yola.

Luego de que el programa de Magaly Medina informara que Yola Polastri se encuentra en UCI, sus miles de fanáticos están a la espera de su pronta recuperación. Por ello, más de uno se ha unido en oración, pidiendo que la animadora infantil pueda estar mejor de salud próximamente.

En exclusiva, la popular 'Urraca' pudo conversar con el hermano de la animadora, Augusto Polastri, quien no dudó en brindar detalles de su actual situación.

"Tienen que esperar 4 o 5 días para que se desinflame todo. Esperemos buenos resultados. No se le puede ver, no hay comunicación, no hay visitas, no hay nada", agregó.