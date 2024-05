¡La destroza! Magaly Medina tilda de MENTIROSA a Ely Yutronic por ocultar su pasado y la compara con Gisela Valcárcel

Magaly Medina no se quedó callada y se pronunció ante las recientes declaraciones de Ely Yutronic, quien se mostró indignada por el reportaje que emitió la popular 'Urraca', donde muestra el pasado de la periodista: sus inicios como anfitriona, modelo y fotos en bikini.

La conductora de ATV Noticias aseguró que dicha acción fue un golpe bajo y lamentó que no le den valor a su carrera profesional que hoy muestra ante las cámaras. Por esta razón, la presentadora de 'Magaly TV, La firme', fue consultada sobre ello y tildó de mentirosa a su colega.

En una entrevista con un medio local, Magaly Medina explicó que su reportero hizo una nota sobre Ely Yutronic donde incluyó datos que habían llegado a su 'Chismefono'.

"Cuando nos llegan estas imágenes al 'Chismefono' comenzamos a indagar y nos pareció llamativo. Y, si sabes que eso es parte de tu pasado y te lo guardas, olvidas o te da amnesia repentina sobre una parte importante de tu vida ya no es mi culpa, no es un golpe bajo. No estoy aquí para servir de sobona profesional a ninguna persona ni de mi canal ni de otro canal, lo que hago con hombres y mujeres es crítica y la crítica no es constructiva ni destructiva, solo es crítica", dijo para Trome.

" Lo que hicimos fue hacer una nota generosa donde ella ocultó eso y para mí ocultar es una forma de mentir. Entonces, si dices 'me siento orgullosa de mi pasado', muéstralo o se le olvidó a esta niña una parte de su vida. Ella no se inició como periodista, empezó como lo hizo Gisela Valcárcel que llegó a ser una excelente comunicadora y tuvo un programa exitoso durante años", agregó.

La conductora de TV, Ely Yutronic, brindó una entrevista para el programa 'Día D' donde recordó su etapa como reportera en difíciles coberturas como los inicios de la pandemia del COVID y las protestas durante el gobierno de Pedro Castillo.