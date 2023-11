"No daremos marcha atrás": Mototaxistas de La Victoria convocan a una movilización hacia el Congreso ante extorsiones

Cansados de las extorsiones, los mototaxistas de La Victoria anunciaron hoy una 'Gran Marcha por la Paz', una movilización hacia el Congreso convocada para el día jueves 9 de noviembre desde las 8 a.m.

Exitosa llegó hasta este distrito para conocer los detalles de la medida de la protesta por la que han decidido optar la población luego de sentirse amenazados por la ola de delincuencia que aqueja a la sociedad peruana.

Luego de que se retirara el letrero de advertencia a los delincuentes extranjeros, los vecinos decidieron realizar afiches en los que convoca a una gran marcha general de mototaxistas del distrito de La Victoria.

En este se precisa que la manifestación se dará de manera pacífica y la convocatoria durará dos horas. Según se detalla, partirán desde el Mercado 12 de octubre a las 10:00 a.m.

Según precisaron, los vecinos decidieron acudir hasta la sede del Palacio Legislativo debido a que se encuentran "cansados" de la situación que se vive en las calles de La Victoria.

"Primero nos solicitaban S/5, luego nos dijo S/10. Nosotros como peruanos nos hemos hecho humillar con esto. Si no pagamos, nos queman la moto. Han sacado el letrero, ¿ahora que nos queda? Nosotros no queremos dar marcha atrás, somos un pueblo unido", señaló.

De acuerdo a lo señalado en el afiche difundido, los mototaxistas buscan que se terminen las extorsiones y el cobro de cupos, el desalojo de los ciudadanos venezolanos de La Victoria y los distritos aledaños, y solicitan "el apoyo del Gobierno Local y Central en la erradicación de los venezolanos".

Marcha por la Paz de mototaxistas.

Los mototaxistas alegan que las autoridades no han brindado una respuesta efectiva a sus demandas. Y es que el servicio de patrullaje que les prometieron habría durado tan solo unas horas para luego pasar a retirarse de la zona.

Además, señalaron que las delegaciones policiales del cerro San Cosme y San Cayetano no estarían brindando una atención adecuada los ciudadanos. Por ello, alegan que confían en la palabra de las autoridades.

"Un día vinieron los policías. Solamente vinieron de la DINOES un rato, después desaparecieron. ¿Qué es de la comisaria de San Cosme, de San Cayetano? No hacen nada, no hay ni un policía, ya no creemos nada", mencionó.