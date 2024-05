Madre de Elvis Miranda se quiebra: "Se me acaba la vida solo con imaginarme que mi hijo vuelva a la cárcel"

Lucy Rojas, la madre de Elvis Miranda, el policía que abatió a un delincuente en 2019 en Piura, se quebró en declaraciones a Exitosa luego que se conociera que la Fiscalía pide 3 años de prisión efectiva para su hijo, aparte del pago de 50 mil soles.

"Se me acaba la vida solo con imaginarme que él pueda volver a la cárcel", dijo con la voz entrecortada para nuestro medio, por la complicada situación que atraviesa su familia, que se vio forzada a mantenerse en la clandestinidad por miedo a las amenazas que vienen recibiendo por el caso.

Recordemos, que el policía Elvis Miranda Roja disparó contra Juan Carlos Ramírez Chocan durante un asalto a mano armada contra un ciudadano. Poco después, el suboficial sería detenido 26 días y puesto tras las rejas en el penal de Piura.

En ese entonces, durante su defensa, Elvis reiteró que "se enfrentaría otra vez a la delincuencia por salvaguardar la vida de nuestra sociedad".

Luego de 5 años de aquel hecho, el caso vuelve a atormentar a la familia de Miranda, ya que el Ministerio Público solicitó al Poder Judicial tres años de prisión efectiva contra el suboficial de la Policía Nacional del Perú y pidió una reparación civil de S/ 50 mil a favor de los sobrevivientes de Ramírez Chocán.

La madre de Elvis Miranda pidió al ministro del Interior apoyar a su hijo, alegando que "los policías deberían sentirse respaldados por sus autoridades" y no sentir miedo de poder ejercer su labor. Además, espera que el caso pueda ser archivado.

"Estamos consternados con la incertidumbre de iniciar todo lo que vivimos en el 2019, de no saber qué va a pasar con mi hijo. Después de ejercer su labor ahora se ve inmerso en esta situación, espero que el Poder Judicial, el ministro de Justicia y del Interior tomen cartas en el asunto y que el caso lo archiven. Que el policía se sienta respaldado por ellos", dijo Lucy Rojas.

Lamentó que los delincuentes "tengan más derechos que los policías", quienes arriesgan sus vidas día a día para ayudar a combatir la criminalidad y brindar seguridad a la ciudadanía.

Por su parte, Ronald, padre del suboficial, reiteró que su hijo siempre contará con el apoyo de su familia y pidió que el Estado pueda pronunciarse. Es ahí cuando la señora Lucy no pudo contener el llanto al recordar el motivo que llevó a Elvis Miranda a ser investigado.

"Estaba demostrado que era un delincuente, al que le robaron lo sindicó. Tenía las cosas sustraídas. La fiscal en un ensañamiento con mi hijo lo mandó a que lo detengan, preso y no hubo más investigaciones. (...) Protéjalos, no los manden presos por hacer su trabajo, vean por ellos. (...) Como madre se los pido, solamente de imaginarme de que mi hijo vuelva a la cárcel, se me acaba la vida", expresó.