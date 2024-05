¡Qué fuerte! Madre de Alejandra Baigorria arremete contra sus hijos: "Estoy sola en esta vida"

Verónica Alcalá, madre de Alejandra Baigorria, sorprendió a todos al hablar sobre una difícil situación que está atravesando con su familia, pues arremetió contra sus hijos y dio a entender que la relación con ellos se habría resquebrajado.

A través de sus redes sociales, la mamá de la 'Rubia de Gamarra' deslizó que tendrá que vender su camioneta para poder subsistir. Además, mencionó que se siente sola.

Muchas veces hemos sido testigos de la buena relación que mantienen Alejandra Baigorria y su madre. Sin embargo, esta vez su progenitora impactó con una curiosa publicación que realizó en sus redes sociales.

La señora habló sobre un regalo que le hicieron sus hijos a su padre, mientras que a ella la ignoraron. Seguido a ello, mencionó que se encuentra sola y que no cuenta con nadie que la apoye.