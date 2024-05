¡No lo creerás! Este es el distrito MÁS RICO en todo el Perú: Está por encima de Miraflores y La Molina

06/05/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

Vivir en Lima se ha convertido en el sueño de muchísimos peruanos durante los últimos años. Sin embargo, existe un distrito, que no es Miraflores ni La Molina, considerado como uno de los más ricos en todo el Perú. Aquí te contamos cuál es.

El distrito más RICO

De acuerdo a información de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex), existe un distrito que es considerado mejor que aquellos que se encuentran al interior de Lima Metropolitana, superando incluso a Miraflores y La Molina.

Estamos hablando de San Marcos, una localidad ubicada en la provincia de Huari, departamento de Áncash. Además, se encuentra a una altura de 2.980 metros sobre el nivel del mar (msnm) con un aproximado de 5,000 habitantes.

Algunos datos del distrito

La economía de San Marcos se basa principalmente en la agricultura y ganadería. Allí se cultiva papa, maíz y cebada y se realiza la cría, especialmente, de ovino y bovino.

Según indica Comex, San Marcos es la localidad más acaudalada de nuestro país, debido a la cantidad de dinero que recibe por la explotación de bienes mineros.

No obstante, enfrenta brechas sociales bastante marcadas, posicionándose a nivel nacional como uno de los peores lugares en ejecución, pues alrededor de 3,000 viviendas no cuentan con red de desagüe, el 99% de pistas no están pavimentadas y falta construirse un total de 10 colegios.

El mejor distrito según la IA

Los distritos de Lima destacan por su diversidad y amplitud, características que muchas veces las personas toman en cuenta para poder vivir perennemente en sus suelos.

Tal y como sucede con La Punta, distrito donde puedes encontrar diferentes playas o San Isidro, el centro financiero de toda la ciudad de Lima.

San Juan de Lurigancho, el distrito más poblado de Lima, alberga actualmente una gran cantidad de negocios que impulsa el trabajo en la zona. Por otro lado, también podemos encontrar a Comas, la zona más popular de todo Lima Norte.

No obstante, ninguno de ellos cumpliría con los factores evaluados por la IA: Seguridad, infraestructura, accesibilidad, calidad de vida y servicios disponibles en distintas áreas de la capital

De acuerdo con ChatGPT, el mejor distrito para vivir, debido a que cuenta con todos los factores antes mencionados, es Miraflores. Y es que la zona ofrece además una excepcional calidad de vida gracias a su privilegiada ubicación en el mapa.

Pese a ello, se conoció que el distrito más rico de todo el Perú es San Marcos, el cual está ubicado en el departamento de Áncash.