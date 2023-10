Rutas de Lima anuncia que incrementará peaje de S/ 6.50 a S/ 7.50, alerta Rafael López Aliaga

El alcalde de la Municipalidad de Lima, Rafael López Aliaga, alertó que Rutas de Lima incrementará el precio del peaje de S/ 6.50 a S/ 7.50 en las estaciones que se encuentran bajo la administración de la empresa.

A través de su cuenta de X, antes Twitter, el burgomaestre rechazó la disposición que planea elevar el costo y lo calificó como un "abuso a nuestro país". Además, acusó a la compañía de estar mellando la economía de la ciudadanía limeña.

López Aliaga alegó que la medida afectará a los "más vulnerables de Lima Norte y Lima Sur". Así, indicó que este nuevo precio terminará "enriqueciendo únicamente a la corrupta Odebrecht y sus socios".

Ante esta situación, el equipo de Exitosa llegó hasta el peaje de Villa El Salvador para conocer la opinión de los conductores sobre el anunciado incremento del costo de la usual tarifa de S/6.50.

"No creo que sea momento apropiado para subir el precio. Ya no gano lo mismo, ya no es igual, yo vivo del día a día", mencionó uno de los conductores.