Más de un año hospitalizado: ¡Indignante! Hombre ingresó por fractura y terminó con hueso de pierna recortado

05/05/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

Hace unos años, Pedro Rony Ruiz Saldaña, sufrió un accidente de tránsito, por el cual tuvo que ser operado para implantarle un perno en la pierna derecha. Sin embargo, en 2022, llegó a Lima y un grupo de ciudadanos extranjeros iba a atacarlo, y, al no encontrarle ningún objeto de valor, lo patearon en la pierna que había sido intervenida quirúrgicamente.

Negligencia médica

Pedro Rony Ruiz Saldaña es un agricultor tarapotino de 60 años de edad dedicado a cosechar café en la región San Martín. Su pesadilla comenzó cuando viajó a Lima y fue víctima de un asalto, donde su pierna derecha quedó severamente comprometida.

" Cuando me patean, ahí se mueve el pernito. Yo podía caminar normal, pero ese perno me había hecho una bolita en el fémur", cuenta a La República.

Tras ello, el adulto mayor fue a la posta de Jicamarca, donde lo derivaron al hospital de Ate y, en dicho establecimiento, lo transfirieron otra vez al Hospital Nacional Hipólito Unanue (HNHU).

El 29 de noviembre fue operado por la fractura y luego llevado a terapia física. En esas sesiones fue donde ocurrió la presunta negligencia médica: se había roto un pedazo del hueso operado.

La explicación que le dieron al paciente fue que "solo se había movido el injerto (de hueso)" y que debían intervenirlo en la cadera para reemplazarlo. Para ello firmó un consentimiento aceptando la cirugía.

No obstante, luego del procedimiento le indicaron que su fémur había sido recortado, pero no precisaron la cantidad de centímetros. Al día siguiente, cuando se sacó la venda de la pierna, notó que una pierna era más grande que la otra. Ruiz Saldaña reveló que lloró de desesperación al descubrir el resultado de la presunta negligencia. "Yo no tengo familia, ni quien me ayude" , manifestó.

Denuncia maltrato en hospital

Ruiz Saldaña denunció que ha recibido malos tratos en el hospital conocido también como Bravo Chico, por parte del personal de salud. Él había pedido un apoyo para que pueda cobrar un bono del Estado por el que salió beneficiado en compañía de una persona, pero solo ha recibido gritos y la jefa de enfermeras le prohibió la salida pese a que poseía un permiso.

"Aquí mando yo, de aquí no me sale nadie. A mí no me importa que no tengas familia. Si quieres cobrar tu bono, firma tu alta, agarra tus cosas y lárgate porque estás ocupando una cama por gusto, me dijo", reveló.

En esa misma línea, otro de los maltratos recibidos vino de una licenciada, quien le aseguró que su sola presencia le causaba repulsión y que, tras unos días, le ofreció llevarlo a su casa en Ica para que le "baldee los baños" a cambio de un plato de comida porque lo calificó de inválido y nadie le iba a ofrecer trabajo.

Como se mencionó, Pedro Rony Ruiz Saldaña denunció una negligencia médica en el Hospital Hipólito Unanue, en el cual está internado desde hace un año.