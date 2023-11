¡Contundente! Renato Tapia pide que Juan Reynoso continúe en la Selección Peruana: "Es el correcto"

El volante de la Selección Peruana, Renato Tapia, pidió la continuidad de Juan Reynoso al mando de la 'Blanquirroja' y afirmó que el 'Cabezón' es el entrenador correcto para el plantel.

En declaraciones a la prensa, el jugador del Celta de Vigo indicó que los jugadores de la 'Bicolor' respaldan al 'Estratega' a pesar del mal inicio en las Eliminatorias.

"Creo que todo jugador, no solo de la Selección Peruana, sino también de su club, no va a salir a decir que no banca a su entrenador. Estamos en un momento de negatividad en el que todo lo que se diga, se va a sacar de contexto y se usará de manera negativa", declaró.

Asimismo, Tapia resaltó el primer tiempo del 'Equipo de Todos' ante Venezuela y apuntó que aprovecharán el parón para afianzar el proyecto de Juan Reynoso.

El periodista de Exitosa Deportes, Óscar Paz, reveló que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ya se comunicó con el entorno de Juan Reynoso para llegar a un acuerdo sobre su salida, tras los malos resultados de la 'Bicolor'.

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el hombre de prensa precisó que, hasta el momento, no existen noticias de que ambas partes hayan acordado un monto para la rescisión de contrato del 'Cabezón'. Según indicó, esto estaría frenando el anuncio oficial.

Por otro lado, el comunicador de nuestra casa periodística mencionó que el 'Ajedrecista' mentiría cuando dice que no sabe nada sobre su posible salida. A detalle, señaló que el 'Ciego' le dijo a Reynoso "en su cara" que no confía más en él.

"Ayer Reynoso sabía que no lo querían. Incluso, el propio Juan Carlos Oblitas le dijo en su cara que ya no confían en él, esa es la verdadera historia, por lo que, a mi me sorprende que exprese públicamente que no tenía información respecto a su continuidad", añadió.