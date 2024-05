Romeo Santos y Aventura vuelven a Perú: Fanáticos explotan de emoción tras el anuncio de su concierto

El emblemático grupo de bachata Aventura, conformado por Romeo Santos, Lenny, Max y Henry, vuelve al Perú con su tour 'Cerrando ciclos'. Este evento, que marcará el final de una carrera musical de 31 años, promete convertirse en uno de los shows más importantes en nuestro país.

Este martes 21 de mayo se dio el anuncio a través de las redes sociales y los seguidores no han dudado en expresar su felicidad por este inolvidable reencuentro. A las horas, se dieron a conocer los precios para este show, que van desde los 190 soles hasta los 798 soles.

Ante este tan esperado anuncio, los fanáticos peruanos no dudaron en expresar toda su felicidad y señalaron que no se perderán un show como este. Más de uno aseguró que revivirá temas del pasado y canciones que escuchaban hace más de una década, por lo que será sumamente especial.

"Ya van a anunciar a Aventura, cumpliendo sueños de adolescente a mis casi 30″, "Como no voy a querer ir a ver aventura si casi todas las canciones me la sé porque no por nada mi mamá me hacía escuchar desde que tengo uso de razón su disco original", "Aventura será mi último concierto de este año", "Fui a todos los conciertos de Romeo Santos, pero a ninguno de Aventura, obviamente no es lo mismo ok?", "Mi pre cumple con Aventura, me muero", "Ahora que me pongo a pensar como con 12 años escuchábamos las letras de Aventura?", se lee en los comentarios.