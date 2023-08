¡Cumplió su palabra! Kylian Mbappé excluido de la convocatoria del PSG

El Paris Saint Germain (PSG) cumplió su palabra y excluyó a Kylian Mbappé de la lista de convocados de la primera fecha de la Ligue One, en su temporada 2023-24.

El equipo francés, que anunció horas atrás la incorporación de Ousmane Dembélé, decidió no tomar en cuenta al campeón del mundo en Rusia 2018 por su negativa de prolongar su contrato y las especulaciones sobre un presunto acuerdo con el Real Madrid.

El equipo de Luis Enrique debuta esta tarde con el Lorient en su casa, el Parque de los Príncipes. Justamente, Mbappé podrá seguir el juego únicamente desde las gradas de este recinto.

A detalle, el director técnico asturiano convocó a Navas, Hakimi, Ugarte, Marquinhos, Fabián, G. Ramos, Asensio, Danilo, Vitinha, Lee Kang-In, L. Hernánez, Cher N., Soler, Kurzawa, Zaire-Emery, Gharbi, Skriniar, Ekitike, Arnau Tenas, Donmarumma.

Como se sabe, el equipo de la capital francesa cree que Mbappé no renovará con ellos y culminará su contrato esta temporada, a fin de salir libre la siguiente y llevarse una jugosa suma por su prima de fichaje.

Para evitar ello, exigen al jugador que prolongue su contrato o, en su defecto, que firme con el Real Madrid este mismo mercado. De esta forma, podrían obtener una cantidad importante y no perder al futbolista y millones de euros el siguiente año.

Cabe resaltar que el Sindicato de Futbolistas Franceses (UNFP, en sus siglas en francés) ya advirtió al conjunto azulgrana que la exclusión de Kylian debe ser por motivos estrictamente deportivos, más no contractuales. En caso de realizar dicha acción podría ser catalogado como "un acoso al deportista".

"Esto se volvería ilegal bajo la ley laboral. Cuando se trata de un jugador que no es muy conocido, se puede hacer creer que no está en forma. En cuanto al mejor jugador del mundo, no se puede sugerir que no sea por motivos de sanción", agregó.