¿José Carvallo continuará en Universitario de Deportes? Jean Ferrari responde

El administrador temporal de Universitario de Deportes ('U'), Jean Ferrari, brindó mayores detalles sobre la continuidad de José Carvallo en el cuadro 'crema'. ¿Qué dijo?

En una reciente entrevista, el dirigente 'merengue' aseguró que no está confirmado que el arquero abandone el club a fin de temporada y afirmó que siguen negociando un nuevo contrato.

Asimismo, Ferrari confirmó que las renovaciones de Williams Riveros, Rodrigo Ureña y Marco Saravia. También, apuntó que Matías Di Benedetto, Luis Urruti, Andy Polo y José Rivera seguirían el mismo camino, debido a que los considera parte fundamental del proyecto del centenario.

Luego de dar la vuelta dentro del campo del estadio Alejandro Villanueva, el guardameta crema se mostró muy emocionado por el esfuerzo de sus compañeros para lograr obtener la ansiada estrella 27 y recordó cuándo fue la última vez que salió campeón con la 'U'.

Además, Carvallo aprovechó las cámaras para recordar la vez que falló en su portería y "desilusionó a los hinchas", dejando entrever que en este clásico logró reivindicarse y dar una gran alegría a todos, en la casa del gran rival del "equipo de sus amores", ya que reiteró ser un gran hincha de la 'U'.

"Luego de diez años me regala Dios esta bendición. Estoy muy emocionado. La verdad que no sé qué más decir. Que la U lo celebre, soy demasiado hincha. Me tocó perder en una final, me tocó fallar en una final. Fue muy difícil asimilarlo. Dios me dio esta oportunidad. Lo soñé siempre. A los 18 gané mi primer clásico y este va a ser mi último clásico también", comentó a la prensa.