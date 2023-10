Juan Reynoso hace mea culpa tras la derrota de Perú ante Chile: "Acá el responsable de todo soy yo"

El entrenador de la Selección Peruana, Juan Reynoso, brindó una conferencia de prensa y mostró una actitud autocrítica por la derrota 2-0 ante Chile, por la tercera fecha de las Eliminatorias 2026, en el estadio Monumental de Colo Colo.

Tras el encuentro del 'Clásico del Pacífico', el director técnico de la Blanquirroja calificó el partido como el de nivel más bajo que han tenido durante el torneo deportivo y señaló que es "un día triste para todos", por lo cual tomó toda la responsabilidad de los desaciertos mostrados en la cancha, sin culpar a los jugadores.

"Es un día muy triste para todos porque esperábamos otro partido. No interpretamos cómo esperábamos, y en el escenario malo pasó muchas cosas que se habían anticipado. Esa es responsabilidad mía. No tengo más que comentar porque sería caer en pretexto o argumentos que no suman", expresó en un inicio de la conferencia de prensa.