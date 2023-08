Paolo Guerrero confiesa que sufre por sequía goleadora: "Quiero hacer goles, la ansiedad me mata"

Paolo Guerrero no pasa por un buen momento goleador en LDU Quito. Y es que el delantero peruano no ha podido anotar con la camiseta alba desde su único tanto contra Ñublense desde su primer partido por Copa Sudamericana, una situación por la que ha confesado que viene sufriendo.

Pese a ser titular con el equipo ecuatoriano y contar con una gran cantidad de minutos, el arco no termina por abrirse para nuestro compatriota. Al respecto, el goleador histórico de la Blanquirroja aceptó que esta situación la genera ansiedad, pues desea volver a convertir.

"Quiero hacer goles, la ansiedad me mata, me juega en contra. Siempre busco estar en el momento y lugar indicado. Es cuestión que tenga más calma, paciencia. A veces me desespero dentro del campo", declaró ante la prensa.