¡Le dijo de todo! Magaly Medina DESTROZA a Pamela Vértiz por defender a Ely Yutronic

Magaly Medina se refirió a las recientes declaraciones que hizo Ely Yutronic donde dijo que fue un 'golpe bajo' que la popular 'Urraca' emitiera un reportaje sobre su pasado. Ante ello, Pamela Vértiz intervino en este enfrentamiento mediático y sacó cara por la periodista, quien se ha visto muy afectada por la polémica que ha protagonizado en los últimos días.

Magaly Medina le responde a Pamela Vértiz

En medio de toda la polémica en la que se ha visto envuelta Ely Yutronic, Pamela Vértiz le dio todo su respaldo y criticó severamente el tipo de programa que tiene Magaly Medina. Ante ello la afamada 'Urraca', no se quedó callada y no dudó en responderle.

Además, destacó que han realizado campañas y defendido casos emblemáticos en los que se exigió justicia para varias víctimas.

"¿Sororidad dices? En este programa se ha hecho más por la mujer que cualquier otro programa y sí, nos hemos puesto la camiseta cuando se trata de defender a una mujer; aunque no me represente rating, sí, lo hemos hecho... Eso es sororidad, acá nos sentimos orgullosos de ese trabajo que hemos hecho ", añadió la 'Urraca'.

"No hay que hablar en genérico cuando se habla de las mujeres del mundo del espectáculo. A las mujeres en general, acá, no las juzgamos que el vestido, que el corte, eso solo se hace con la gente que es mediática, que quiere alcanzar un lugar en la farándula, en la TV, eso de echarme la culpa a mí de todo me parece un despropósito grande", acotó.

¿Qué dijo Pamela Vértiz?

El programa 'Día D' entrevistó a Ely Yutronic, quien comentó sobre las acciones de Magaly Medina en la televisión nacional. Al concluir el reportaje, Pamela Vértiz aprovechó la ocasión para expresar su opinión.

Hizo un llamado a ser más solidarias entre mujeres y señaló que se vive en un "país tan machista en el que la violencia sistemática contra la mujer casi está normalizada".

"Hay una microviolencia a la que se suman muchas mujeres por formación o deformación. Juzgarnos entre nosotras por cómo te vestiste, si me viste en una discoteca, y dicen 'tú te lo buscaste'. Que nos quede claro, jamás una mujer víctima de violencia de algún tipo busca convertirse en víctima, busca ser violada, golpeada, nunca, jamás", continuó Vértiz, refiriéndose al comportamiento de Magaly Medina.

Como se mencionó, Magaly Medina se refirió a las críticas que recibió por parte de Pamela Vértiz al salir en defensa de Ely Yutronic.