Tula Rodríguez sobrevive a choque múltiple en la Vía Expresa: "Cuando te toca, te toca"

El miércoles por la tarde, la televisión y la farándula peruana se vieron sorprendidas por un evento tenso: Tula Rodríguez fue protagonista de un choque múltiple en la Vía Expresa. La presentadora, tras finalizar las grabaciones de su programa diario, se dirigía a su hogar cuando su vehículo fue impactado por detrás, desencadenando una serie de colisiones que involucraron a varios autos.

Visiblemente conmocionada pero a salvo, Tula Rodríguez compartió a través de sus redes sociales los angustiosos momentos del accidente. Agradeció estar viva y resaltó la importancia de las medidas de seguridad vehicular, como el cinturón de seguridad, que jugó un papel crucial en su protección.

"Nos chocaron, (choque) múltiple. Estaba grabando en el Centro de Lima, y ya me estaba regresando por la Vía Expresa; gracias a Dios estaba con cinturón y... ¡pam! Nos chocaron atrás y nosotros chocamos a los otros y así múltiple en la Vía Expresa. Nunca me había pasado esto, qué nervios", inició contando en Instagram.

A través de un video en su Instagram, Tula Rodríguez narró los detalles del incidente, destacando la rapidez de las autoridades y los servicios de emergencia para controlar la situación. Contrario a lo esperado, no sufrió lesiones graves y pudo regresar a casa sana y salva.

"Ya llegué a mi casa. Gracias a Dios, sana y salva, y como yo no había visto nada (del choque), chica, ha sido bien fuerte (...). Gloria a Dios que estoy bien y, por favor, cinturón de seguridad. Cuando te toca, te toca, y cuando no, no. Pero uno también tiene cuidarse", dijo en su perfil oficial.

El accidente sirvió como un recordatorio vital sobre la importancia de la seguridad en el tránsito y el cumplimiento de las normativas de tráfico. Tula Rodríguez instó a sus seguidores a no subestimar la importancia del cinturón de seguridad, destacando que fue crucial para su protección en este incidente.

"La importancia del cinturón de seguridad, lo que me ha movido es un poco la cabeza. No me he bajado del carro porque ya vino la policía y todo para hacer el tema. Aprovecho para decirte la importancia del cinturón de seguridad: te salva la vida. Qué fuerte. Quiero estar con mi hija, pero Dios es bueno y ha permitido que nada nos pase", finalizó.