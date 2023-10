Ricardo Gareca se confiesa: ¿Cuál fue su respuesta acerca de volver a dirigir la selección peruana?

Con todos los cuestionamientos que viene recibiendo Juan Reynoso por el bajo rendimiento que ha mostrado la selección peruana en el inicio de las Eliminatorias 2026, diversos seguidores de la Blanquirroja han pedido por medio de las redes sociales el retorno de Ricardo Gareca para lo que resta de este proceso clasificatorio. Con el 'Tigre', el combinado nacional llegó a una final de la Copa América, el Mundial Rusia 2018 y al repechaje para Qatar 2022.

Pero hace algunas semanas, específicamente después de que la selección peruana hizo su debut ante Paraguay, el experimentado entrenador argentino, Ricardo Gareca, habló sobre la posibilidad de volver a ponerse el buzo de la bicolor, afirmando que siente que eso sería algo improbable .

Una de las razones por las que daba esta respuesta es porque el período de Juan Reynoso al mando de la Blanquirroja recién comenzaba y que su estadía en el equipo debería sostenerse por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) durante un buen tiempo.

De todos modos, Ricardo Gareca afirmó que todo lo que tenga que ver con Perú siempre le va a producir una nostalgia muy linda, ya que resaltó que es una selección peruana que tiene jugadores que tuvo por mucho tiempo.

"Todo lo que es Perú me produce nostalgia en estos momentos porque son muchachos que los tuve yo, y es una selección que tuvimos muchos años. Todo me produce nostalgia, pero una nostalgia linda, no una fea", añadió Ricardo Gareca.