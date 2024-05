Hablando Huevadas pierde suscriptores tras polémica de Jorge Luna y Ricardo Mendoza

La popularidad en las redes sociales a menudo puede ser un arma de doble filo, especialmente cuando las figuras públicas expresan opiniones controvertidas. Este es el caso reciente de Jorge Luna y Ricardo Mendoza, integrantes del exitoso canal de YouTube "Hablando Huevadas", quienes han sido blanco de críticas y pérdida de suscriptores luego de sus declaraciones sobre el saludo a sus seguidores en la calle.

Según informes de usuarios como Juan Moreno, la cuenta de YouTube de Hablando Huevadas ha experimentado una disminución significativa en sus suscriptores, con una pérdida estimada de alrededor de 10 mil seguidores en las últimas horas.

La controversia comenzó meses atrás, durante una entrevista con Verónica Linares, cuando Jorge Luna y Ricardo Mendoza revelaron su aversión a saludar a sus seguidores en la calle.

Argumentaron que este tipo de interacciones consume tiempo valioso y les impide disfrutar de momentos con sus seres queridos. Sus palabras, especialmente la afirmación de Luna sobre evitar que lo "estén jodiendo en la calle", generaron indignación entre algunos seguidores.

"Yo no salgo para evitar esas cosas, para evitar que me estén jodiendo en la calle, y si salgo es porque mis hijos están muy aburridos y no quiero regalarte tres minutos de mi tiempo porque estoy con mis hijos y he trabajado todo el día", dijo Jorge Luna.