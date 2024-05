¿Se separaron? Edison Flores revela CRISIS matrimonial con Ana Siucho: "Ya no quería nada"

07/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Uno de los deportistas más sobresalientes de Universitario de Deportes, Edison Flores, vuelve a sorprender a todos sus seguidores al recordar uno de los complicados momentos que vivió durante su matrimonio con Ana Siucho.

¿Crisis en su relación?

El popular 'Orejas' Flores fue invitado del programa de YouTube 'Enfocados' de Jefferson Farfán para contar algunos detalles poco conocidos por todos y que abarcaba más allá que su carrera futbolística.

El volante crema dejó boquiabiertos a la 'Foquita' y a Roberto Guizasola cuando explicó que junto a su esposa Ana Siucho tenían planes de ser padres ni bien se casaron, pero no lograban hacerlo. Una situación que les causó algunos problemas.

El deportista contó que los primeros meses de casados se llevó un susto porque comenzaba a preguntarse qué pasaba porque no lograban concebir a su primogénito hasta el punto en que su esposa le dijo "que ella no era el problema".

"Tío, no funcionaba. No arrancaba. Hay días no se puede dar. Primer mes, nada. Segundo mes, nada. Ya tercero uno se pregunta qué pasa. Ana me dijo que ella se había hecho estudios y que ella no era el problema. Entonces, tú sabes el ego del hombre. Yo le dije que no tenía nada que ver, que no era el problema", comentó entre risas.

Deseaban ser padres

A pesar de sus reiterados intentos, la pareja retornó a Lima después de su temporada en Estados Unidos, y es 'Orejitas' quien decide acudir a un especialista que lo ayude porque previo a ello, tuvo una pelea con Siucho porque no lograba quedar embarazada.

"Después llegó el tercero, cuarto, quinto y no, ya mi cabeza no quería saber nada. Llegamos a momentos tensos. (...) Hasta que un día, ya decidimos que al regresar a Lima me iba a ver. En ese momento estaba viviendo en Estados Unidos. (...) Con el dolor de mi corazón me hago ver, ya había tenido una pelea. Yo le dije que ya no quería nada", relató Flores.

¿Se distanciaron?

Debido a la tensión en su relación y una fuerte pelea, ambos decidieron no seguir intentando tener un bebé. Sin embargo, los planes cambiaron y terminó embarazándola. La noticia los embargó de una gran alegría y emoción, siendo uno de los mejores recuerdos que tienen como pareja.

"No hay que insistir. Si se da, se da y si no, no. El mismo día que yo le dije que ya no pasaba nada, fue el último día que hubo una batalla. Ahí di hasta el último suspiro (logró embarazarla). Al mes siguiente, me agarra de sorpresa con los del club y un mar de lágrimas. Yo dije, por fin, funcionó", dijo Edison.

Asimismo, entre risas, el jugador crema relató que su familia se veía preocupado por la situación hasta el punto en que su madre le preparó maca negra. Es ahí cuando decide darle la grata noticia de que será papá.

De esta manera, Edison Flores abrió su corazón y contó detalles desconocidos de su vida privada en el programa 'Enfocados' como la complicada situación que vivió al lado de su esposa Ana Siucho que dejó entrever una crisis en su matrimonio.