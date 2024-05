¡Terrible! Alianza Lima no contará con cuatro futbolistas para el partido contra Sport Huancayo

11/05/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Las noticias no son positivas para Alianza Lima. El conjunto blanquiazul no contará con cuatro importantes futbolistas para su partido contra Sport Huancayo, los cuales incluso no viajaron hasta 'La Incontrastable' para el encuentro.

El motivo detrás de estas cruciales ausencias tiene mucho que ver con la Copa Libertadores, y cómo los dirigidos por Alejandro Restrepo afrontarán el importante choque frente a Colo Colo.

Vale mencionar que los blanquiazules no deben descuidar el Torneo Apertura, pues aún tienen una posibilidad de ganarlo si se da una serie de resultados a su favor.

¿Quiénes son?

Estos cuatro futbolistas son Carlos Zambrano, Sebastián Rodríguez, Renzo Garcés y Gabriel Costa, los cuales estarían siendo cuidador por Restrepo para el próximo partido, y quedaron fuera por "precaución".

Se dio a conocer que por el lado de Gabriel Costa, hay una pequeña dolencia, pero esta no significa un peligro significativo para su continuidad con el equipo.

Lo más probable, de cara al miércoles 15, fecha destinada al partido, es que estos futbolistas sean titulares o tengan una aparición en busca de conseguir un triunfo vital para el equipo.

Once blanquiazul

Los 'íntimos' ya tendrían definida su oncena titular para enfrentar a Huancayo, siendo esta bastante particular, pues jugadores importantes como Kevin Serna, Hernán Barcos, y Catriel Cabellos no estarán desde el arranque.

El equipo titular de los blanquiazules está compuesto por Campos; Fuentes, Ramos, Vílchez; Huamán, D' Arrigo, Arregui, Castillo, Neira; Zanelatto y De Santis.

Sorprende lo alternativo que es la propuesta de Restrepo, pues salvo el portero y la presencia de Jiovany Ramos en defensa, todos los habituales han alternado y se encuentran de suplentes.

Más allá de la Copa Libertadores, es probable que el entrenador busque darle rotación a un equipo que necesita de futbolistas más polivalentes ante la aparición de lesiones importantes, como la de Pablo Sabbag o Cecilio Waterman.

¿Dónde sintonizar el partido?

Para los aficionados al fútbol peruano, la buena noticia es que el partido de este fin de semana entre Alianza Lima y Sport Huancayo se podrá sintonizar a través de la señal de Exitosa. Es una oportunidad para disfrutar del emocionante enfrentamiento y apoyar a su equipo favorito.

Alianza Lima, sin embargo, se ve complicado de cara a este encuentro, pues deberá superar a Sport Huancayo sin cuatro importantes futbolistas, los cuales son Carlos Zambrano, Sebastián Rodríguez, Renzo Garcés y Gabriel Costa.