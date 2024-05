Jorge Luna y Ricardo Mendoza: ¿Cómo respondieron a las críticas por no saludar a sus fans en la calle?

08/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Las declaraciones de Jorge Luna y Ricardo Mendoza, miembros del popular dúo cómico Hablando Huevadas, han generado una ola de críticas en las redes sociales. En una reciente entrevista, los comediantes manifestaron su desagrado por saludar a sus seguidores en la calle, lo que desató la indignación de muchos. A pesar de todo, los humoristas han decidido responder a las críticas y en esta nota te contamos todo.

Descontento en redes sociales

La controversia comenzó cuando en una entrevista con Verónica Linares, los humoristas revelaron su aversión hacia el encuentro con sus seguidores fuera de su entorno doméstico. Argumentaron que consideran una pérdida de tiempo tomarse fotografías o firmar autógrafos.

Ricardo Mendoza incluso expresó: "Odio fingir que quiero a alguien". Mientras que Jorge Luna dijo: "Yo no salgo para evitar esas cosas, para evitar que me estén jodiendo en la calle, y si salgo es porque mis hijos están muy aburridos y no quiero regalarte tres minutos de mi tiempo porque estoy con mis hijos y he trabajado todo el día".

Críticas de figuras públicas

La reacción en las redes sociales no se hizo esperar, con usuarios y personalidades televisivas expresando su descontento ante las declaraciones de los cómicos. Magaly Medina y Rodrigo González, reconocidos presentadores de televisión, no dudaron en calificar a Jorge Luna y Ricardo Mendoza de malagradecidos por no valorar el afecto y el respaldo de su público.

"No lo puedo creer, hay un espíritu de soberbia (...) Los que trabajamos de cara al público, los que buscamos el aplauso, el reconocimiento de la gente, tenemos que estar eternamente agradecidos", indicó Magaly Medina en su programa de ATV.

Respuesta de Jorge y Ricardo

Frente a la avalancha de críticas, Jorge Luna y Ricardo Mendoza decidieron transmitir el último episodio de su programa. Con esto, buscaron demostrar que su base de seguidores sigue siendo sólida, a pesar de las opiniones controversiales expresadas en la entrevista.

En las redes sociales, Jorge Luna compartió la notable cifra de más de 120 mil espectadores conectados al estreno, subrayando que su principal preocupación radica en el apoyo de sus seguidores reales.

Jorge Luna y Ricardo Mendoza respondieron a las críticas

"Más de 120 mil conectados al estreno. Público, cualquiera. Fans... los nuestros", expresó Jorge Luna en sus historias de Instagram.

Si bien las opiniones divergentes han generado una fuerte reacción negativa, el respaldo de una considerable cantidad de seguidores demuestra que Hablando Huevadas, conducido por Jorge Luna y Ricardo Mendoza, sigue teniendo un lugar destacado en el corazón de su público fiel.