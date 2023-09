¡Se dijeron de todo! Polo y Valera protagonizan fuerte discusión durante partido entre la 'U' y UCV

28/09/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

Una fuerte discusión fue la que protagonizaron Andy Polo y Alex Valera al finalizar el primer tiempo del enfrentamiento entre César Vallejo y Universitario de Deportes ('U') en la ciudad Trujillo.

Inesperada discusión

Durante el primer tiempo, César Vallejo y Universitario terminaron empatando el encuentro sin goles, provocando ligeras tensiones entre los jugadores del club crema.

Debido a ello, Andy Polo y Alex Valera fueron captados por las cámaras de televisión envueltos en lo que sería una incómoda discusión tras el resultado.

En las imágenes transmitidas a nivel nacional, se observa como el delantero peruano miraba de manera muy retadora al extremo peruano, quien terminó ignorado lo dicho por su compañero, haciendo un gesto con el brazo.

Sin embargo, esto no quedó ahí. En la siguiente toma se aprecia como Polo busca acercarse a Valera, pero es intervenido por sus compañeros. En esto caso, fue Marco Saravia, quien contuvo al número 24 precisamente cuando se mostraba decidido a enfrentarse a su colega de camiseta número 20.

Para tranquilidad de los hinchas, la situación no pasó a mayores y ambos jugadores terminaron ingresando a sus respectivos camerinos.

Universitario sumó 3 puntos

Este jueves, 28 de septiembre, Universitario enfrentó a César Vallejo y logró sumar los tres ansiados puntos que lo colocan por ahora en la punta del Torneo Clausura 2023.

Cabe precisar que, el gol de la victoria fue anotado por Luis 'Tito' Urruti, quien tras ejecutar un tiro libre logró otorgarle ese gol con sabor a tranquilidad momentánea a todo el equipo crema comandado por Jorge Fossati.

No obstante, los cremas tendrán que esperar el partido entre Alianza Lima vs, Melgar, así como el de Sporting Cristal vs. Cusco FC para saber si terminarán liderando.

¿Cuándo es el próximo partido de Universitario de Deportes?

Actualmente, la punta de la tabla del Torneo Clausura 2023 viene siendo disputada por Alianza Lima, Melgar, Sporting Cristal y Universitario. Por ello, el equipo merengue tendrá que esperar los resultados y a su próximo contrincante UTC de Cajamarca, este lunes 2 de octubre en el Estadio Monumental de Ate.

Sin duda, el reciente enfrentamiento protagonizado por Andy Polo y Alex Valera hicieron vivir minutos de mucha tensión al equipo crema. No obstante, la situación no pasó a mayores y terminaron ganado el encuentro ante César Vallejo en el estadio Mansiche.